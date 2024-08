Igrzyska Paralimpijskie: Jest pierwszy złoty medal dla Polski

Kamil startował w pływaniu na 100 metrów. W finale pokonał o ponad 16 sekund kolejnego zawodnika. Przepłynął 100 metrów w czasie 2:17,85. Drugie miejsce zajął Ukrainiec Anton Kol (2:33.49), a trzecie Włoch Francesco Bettella (2:33.82).

Kamil Otowski: Złoty medalista paralimpijski na wózku inwalidzkim, mistrz świata

Wcześniej - w Wielkiej Brytanii w roku 2023 – udało mu się zdobyć mistrzostwo świata na dystansie 50 i 100 metrów stylem grzbietowym.

Choroba na którą cierpi Kamil jest postępująca. Kamil porusza się na specjalistycznym wózku inwalidzkim. Na co dzień studiuje i pływa – jest zawodnikiem Polskiej Kadry Narodowej.

Na pytanie jak trafił do sportu odpowiada: - Rehabilitant zmusił mnie do przynoszenia biletów z basenu i wręczył telefon do mojego obecnego trenera. Po pierwszym treningu trener wyczuł potencjał i zaproponował mi dalszą współpracę, która przyniosła wiele owocnych chwil.