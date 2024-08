Paryż 2024. Na których arenach w Paryżu odbędą się igrzyska paralimpijskie?

„Paralimpijczyk” to nie błąd, bo od ubiegłego roku nazwa „igrzyska paraolimpijskie” w języku polskim już nie obowiązuje. Wypadła literka. Dziś są „igrzyska paralimpijskie”. Zmiana nastąpiła, ponieważ Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zarezerwował nazwę „olimpijski” oraz prawo do używania wiążących się z nim symboli — jak pięć kółek — wyłącznie dla sportu osób pełnosprawnych.

Igrzyska paralimpijskie organizuje Międzynarodowy Komitet Paralimpijski i tak było zawsze. To w Polsce powstał Polski Komitet Paraolimpijski, który jest już dziś Polskim Komitetem Paralimpijskim. To on wyszykuje i wyśle naszą reprezentację do Paryża.

Gdzie odbędą się igrzyska paralimpijskie? Sportowcy popłyną Sekwaną i zagrają na Roland Garros

Wydarzenie powinno być niemniej spektakularne, bo większość rywalizacji podczas igrzysk paralimpijskich odbędzie się na tych samych obiektach, gdzie rywalizowali olimpijczycy. Główną areną pozostanie chociażby Stade de France w Saint-Denis. Tam rywalizować będą paralekkoatleci. Pod mostem Aleksandra III przepłyną Sekwaną paratriathloniści, a potem głównymi ulicami centrum miasta przejadą na rowerach i pobiegną.

Na Placu Inwalidów odbędą się zawody w parałucznictwie, Grand Palais ugości zaś szermierkę na wózkach oraz parataekwondo. Roland Garros będzie miejscem rywalizacji tenisistów na wózkach. Parapływanie, gdzie Polska ma bardzo silną reprezentację, odbędzie się w La Defense Arena, a parajeździectwo w parku w Wersalu. Pod wieżą Eiffla, gdzie nie tak dawno grali siatkarze i siatkarki plażowe, wystąpią zaś piłkarze specjalizujący się w blind futbolu.