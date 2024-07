Polak w ciągu roku zagrał takich spotkań dziewięć i choć zawsze był faworytem, to tylko dwa — przegrany z Jackiem Draperem w US Open i zwycięski z Omarem Jasiką w Australian Open — kończył się w trzech setach. Teraz było podobnie.

Hubert Hurkacz odpadł z Wimbledonu. Nadzieje były większe

Hurkacz może być rozczarowany. Trawa to dla niego środowisko naturalne i właśnie na Wimbledonie jedyny raz w karierze awansował do półfinału turnieju Wielkiego Szlema (2021). Liczyliśmy, że znów to zrobi, skoro przeżywa najlepszy sezon w karierze.

Awansował już do ćwierćfinału Australian Open oraz ATP Masters 1000 w Rzymie. Roland Garros zakończył na czwartej rundzie, wyrównując tam swój najlepszy wynik, a do Londynu przyleciał jako finalista z Halle, gdzie pokonał Alexandra Zvereva 7:6(2), 6:4 i przegrał tylko z Jannikiem Sinnerem 6:7(8), 6:7(2).

Wygrał w tym roku 70,8 proc. meczów (34 z 48) oraz 65,9 proc. setów (85:44). Nigdy nie był tak skuteczny. Polscy dziennikarze – zarówno w uznaniu dla postępu, jaki zrobił, jak i skromności tenisisty uznawanego za najmilszego człowieka w tourze – zaczęli go nazywać „Il Fenomeno”.