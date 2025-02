Puchar Świata. Andżelika Wójcik z brązowym medalem w Milwaukee

Puchar Świata. Andżelika Wójcik z szóstym medalem w karierze

Wójcik ostatniego dnia zawodów spisała się jeszcze lepiej, bo czas 37.47 dał jej brąz – szósty w karierze. Najlepsza, podobnie jak dzień wcześniej, była Holenderka Femke Kok (37.02), która w oba dni biła rekord toru. Siódme miejsce zajęła Ziomek-Nogal (37.67), a piętnaste – Bosiek (38.40). Weekendowe występy sprawiły, że Wójcik objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ na 500 m (321), a na ósme miejsce awansowała Ziomek-Nogal (231).

- Tydzień temu w Calgary chciałam się odbudować po problemach zdrowotnych, to była dla mnie wielka niewiadoma. Zdobyłam medal, sukcesywnie zbliżałam się do liderki Yukino Yoshidy i po sobocie wciąż wierzyłam, że mogę ją wyprzedzić. Mam kolejny do kolekcji, ale liderowanie w PŚ chyba bardziej mnie cieszy – nie kryje Wójcik.

Na wysokości zadania stanęli też w niedzielę nasi sprinterzy. Żurek drugi dzień z rzędu był czwarty, Kania zajął szóste miejsce, a na piętnastej pozycji uplasował się Michalski (34.63). Na cztery starty przed końcem cyklu Kania jest w klasyfikacji generalnej cyklu szósty (251), a Żurek – siódmy (248).