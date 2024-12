Kolejny sukces na lodzie. Michał Niewiński zdobył srebro World Touru

Trwająca zima jest dla Niewińskiego wyjątkowa. 21-latek na podium World Touru stanął już po raz drugi, bo wcześniej - w Montrealu, który gościł dwie pierwsze odsłony globalnego cyklu, będącego następcą Pucharu Świata - był na 1000 metrów trzeci. Polak pobił tam również rekord kraju.

Reklama

Teraz, w Pekinie, Niewiński poprawił wyniki z Montrealu, odnosząc życiowy sukces. Zaczęło się wprawdzie od rozczarowania, bo zajął dopiero 16. pozycję na 500 m i 18. miejsce na 1500 m, ale ostatniego dnia zawodów, na 1000 m, pokazał klasę. Czas 1:25.480 dał mu drugą lokatę, za Kanadyjczykiem Feliksem Rouseelem.

Czytaj więcej Inne sporty Natalia Sidorowicz odniosła życiowy sukces. Czy pójdzie za ciosem? Natalia Sidorowicz zaczęła sezon biatlonowego Pucharu Świata od czwartego miejsca w biegu indywidualnym w Kontiolahti. Takiego sukcesu nie mieliśmy od blisko pięciu lat.

Nowa nadzieja olimpijska. Michał Niewiński na podium World Touru

Srebro z Pekinu to trzeci medal cyklu World Tour w karierze Niewińskiego. Krążek ten jest o tyle znaczący, że to właśnie w Pekinie w marcu odbędą się mistrzostwa świata. 21-letni Polak urasta także do bycia kandydatem do olimpijskiego podium.

Niewiński w ostatni weekend wystartował także w męskiej sztafecie na 3000 metrów. Polacy – w składzie byli również Łukasz Kuczyński, Felix Pigeon i Diane Sellier – zakwalifikowali się do finału B, gdzie z czasem 7:14.207 byli drudzy. Nasz medalista był także czwarty w mieszanej sztafecie z Natalią Maliszewską, Kamilą Stormowską oraz Pigeonem (2:50.251).