Mistrzostwa Europy. Polacy powalczą w Heerenveen o medale

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie. Nadzieja także w drużynie

W „dużym” wieloboju zobaczymy Natalię Jabrzyk, Olgę Piotrowską i debiutującego w polskich barwach Władimira Semirunnija. - Sam jestem ciekaw, jak Władek mentalnie podejdzie do startu. Na pewno wraz z Natalią są w stanie zakwalifikować się do finałowej ósemki. Jeśli zaś chodzi o Olgę, to po słabszym poprzednim sezonie wraca na właściwe tory - mówi Cieślak.

Areną zmagań będzie hala Thialf. – Na tamtejszym torze czuje się dopływ mocy z trybun i wiarę ludzi. Przed taką publicznością trzeba się dobrze zaprezentować, nie ma mowy o rezygnacji podczas biegu - przyznaje Cieślak. Początek trzydniowej rywalizacji 10 stycznia. Transmisje na YouTube (kanał Skating) oraz w Polsacie Sport 3 (piątek od godz. 19.40, sobota od 10.55 i niedziela od 13.40).