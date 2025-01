Mistrzostwa Europy. Polacy w Dreźnie powalczą o medale

- Nie da się ukryć, że przez półtorej roku byłam poza rywalizacją. Moja głowa nastawiała się na to, że po powrocie do ścigania będzie tak, jak wcześniej, ale niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć - mówi Maliszewska, która wraca do rywalizacji po zawieszeniu za złamanie przepisów antydopingowych.

Mistrzostwa Europy w Dreźnie. Gdzie są polskie szanse na medale?

- Sztafeta ostatnio nam wychodzi. Kto może nam zagrozić wśród kobiet? Holenderki zawsze błyszczały i ciężko będzie je zrzucić ze szczytu. Nie należy zapominać też o Włoszkach. To może być naprawdę fajna walka. Tak samo powinno być w mikście - zapowiada Maliszewska.

Nadzieją kadry na sukces w Dreźnie są także starty Michała Niewińskiego. 21-latek jesienią zdobył dwa medale Pucharu Świata na 1000 m i z pewnością ma największe szanse stać się drugim po Bartoszu Konopko (brąz w superfinale na 3000 m w 2016 roku w Soczi) polskim medalistą ME.

Mistrzostwa Europy seniorów w short tracku startują 17 stycznia i potrwają trzy dni. Transmisja ze wszystkich dni rywalizacji na YouTube (kanał Skating ISU). Relacje z sobotnich i niedzielnych finałów także na sportowych antenach Polsatu.