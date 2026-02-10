Olimpijski konkurs drużyn mieszanych w skokach. Rodzeństwo na medal, Polacy daleko

Aktualizacja: 10.02.2026 22:51 Publikacja: 10.02.2026 21:11
Złoci Słoweńcy: Nika Vodan, Anže Lanišek, Domen Prevc i Nika Prevc
Foto: REUTERS/Kacper Pempel
Miksty debiutowały na igrzyskach cztery lata temu. Wówczas w Pekinie złoto zdobyli Słoweńcy, srebro trafiło do reprezentacji Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, a brąz wywalczyli Kanadyjczycy.
Polacy – w składzie Nicole Konderla, Dawid Kubacki, Kinga Rajda, Kamil Stoch – zajęli wtedy szóste miejsce, wyprzedzając m.in. Norwegów i Niemców. We wtorek reprezentowała nas zupełnie inna ekipa: Anna Twardosz, Pola Bełtowska, Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak, który dzień wcześniej na tej samej skoczni w Predazzo został nieoczekiwanie wicemistrzem olimpijskim.
Po nieudanym skoku Bełtowskiej (82 m) Polacy okupowali ostatnią 12. pozycję. Dużo lepiej poradził sobie Wąsek, uzyskując 102,5 m. Po jego próbie awansowaliśmy o jedną lokatę, ale do ósemki, gwarantującej występ w serii finałowej, wciąż sporo brakowało.
Trzecia w kolejce była Twardosz, która w konkursie indywidualnym zajęła znakomite dziesiąte miejsce, ale we wtorek lądowała blisko – na 92 m. Straty do konkurencji były tak duże, że nie zdołał ich odrobić nawet bohater naszego zespołu. Tomasiak na pożegnanie z zawodami skoczył 100,5 m – dalej niż Niemiec Philipp Raimund, Norweg Marius Lindvik czy Słoweniec Domen Prevc. Polacy wyprzedzili jedynie Rumunię i pozostała im rola widzów.
Do serii finałowej zakwalifikowali się niespodziewanie Chińczycy, ale o medale bili się inni: Słoweńcy, Norwegowie i Japończycy. Tak właśnie wyglądała końcowa kolejność. Marzenie o wspólnym złocie spełniło więc rodzeństwo Prevców, rozczarowane wynikami konkursów indywidualnych.
Nika walkę o złoto przegrała z Norweżką Anną Odine Stroem. – Potrzebuję trochę czasu, aby zrozumieć, co się stało. W kolejnych startach dam z siebie wszystko – obiecywała liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, przyznając, że nie udźwignęła presji.
Jeszcze bardziej rozgoryczony po rywalizacji indywidualnej był jej starszy brat, który w tym sezonie wygrywał wszystko i wszędzie, a pierwszy konkurs w Mediolanie i Cortinie zakończył na szóstej pozycji.
– Teraz jestem jedynym skoczkiem narciarskim w rodzinie bez medalu igrzysk – napisał w swoich mediach społecznościowych Domen. Wcześniej na olimpijskim podium stawali Peter (srebro i brąz w Soczi 2014, srebro w drużynie i złoto w mikście w Pekinie 2022) oraz Cene (srebro w drużynie w Pekinie 2022).
We wtorkowy wieczór wreszcie i Domen zrealizował swój cel, choć poczuje się spełniony dopiero, jeśli w sobotę sięgnie po złoto indywidualnie na dużej skoczni.
