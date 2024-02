Liga Mistrzów. Jastrzębski Węgiel zaczyna walkę o półfinał

Jastrzębski Węgiel — Piacenza. Hit w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Zespół Anastasiego zajmuje w tabeli ligi włoskiej czwarte miejsce z dużą,18-punktową stratą do lidera, czyli Trentino. Jastrzębski Węgiel, mimo przegranej z ukraińskim zespołem, nadal jest liderem PlusLigi. Nie zmienia to faktu, że starcie włosko-polskie to najciekawiej zapowiadający się i najbardziej wyrównany spośród wszystkich ćwierćfinałów Ligi Mistrzów.

W innych meczach Trentino zagra z Berlin Recycling Volleys i będzie zdecydowanym faworytem, podobnie jak Cucine Lube Civitanova w konfrontacji z Halkbankiem Ankara. Inny zespół ze stolicy Turcji, czyli Ziraat Bankkart, zmierzy się z Guaguas Las Palmas. Lepszy z tej pary w półfinale zagra ze zwycięzcą konfrontacji Jastrzębie – Piacenza. Finał 5 maja odbędzie się w Turcji.