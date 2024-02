45-latek bohaterem meczu PlusLigi. Jarosław Macionczyk mistrzom nie mógł odmówić

- Każdy chciał wystąpić z Jarkiem, bo niektórzy z nas wcinali gluty z nosa, kiedy on grał. Teraz dołączył do nas, by pomóc. Pokazaliśmy fajną energię, aby go wesprzeć. Ten gość wie, jak grać w siatkówkę, co pokazał na parkiecie — nie kryje środkowy Moustapha M'Baye.

Dlaczego Jarosław Macionczyk został siatkarzem Jastrzębskiego Węgla

Macionczyk trafił do Jastrzębskiego Węgla, bo chciał pomóc zespołowi w trudnym momencie. - Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Takiemu klubowi, jak Jastrzębski Węgiel, się nie odmawia. To uznana marka zarówno w Polsce, jak i w Europie. Dla mnie to zaszczyt, że w ogóle tu jestem - mówi.

45-latek został najstarszym zawodnikiem, który kiedykolwiek wystąpił w meczu PlusLigi. Kibicom jastrzębskiego zespołu mógł się przypomnieć Krzysztof Wójcik, czyli legenda klubu. Mistrzostwo Polski w 2004 roku z zespołem z Jastrzębia-Zdroju zdobył, mając niecałe 44 lata. To on był do tej pory najstarszym siatkarzem w dziejach PlusLigi.