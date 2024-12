Industria Kielce ma piłkę meczową. Tałant Dujszebajew: Musimy wziąć nóż w zęby

Marzenia o bezpośrednim awansie do ćwierćfinału, czyli zajęciu jednego z dwóch pierwszych miejsc w grupie, już się rozpłynęły. Kielczanie pierwszy raz od sezonu 2011/12 mogą w ogóle nie wyjść z grupy. To byłby koniec epoki, zwłaszcza że kilka miesięcy temu Industria straciła tytuł w kraju, gdy po dwunastu z rzędu triumfach prymat w Polsce odebrała im Orlen Wisła Płock.

Kielczanie są krawędzi 1,5 roku po tym, jak po dogrywce przegrali finał Ligi Mistrzów z Magdeburgiem. Dziesięciu z czternastu zawodników, którzy wtedy wyszli na boisko, wciąż jest w zespole. Odeszli obrońca Miguel Sanchez-Migallon, obrotowy Nicolas Tournat oraz bramkarze Mateusz Kornecki i Andreas Wolff. Ten ostatni jest zawodnikiem, za którym dziś wszyscy tęsknią.

Industria potrzebuje świeżej krwi, latem będą zmiany. Zagraniczne media łączą z klubem praworęcznego rozgrywającego Aleksa Vlaha oraz środkowego Agustina Casado. Z wypożyczeń do Kielc wrócą ponadto Piotr Jędraszczyk i Yusuf Faruk, a bramkę mógłby wzmocnić Adam Morawski. Jorge Maquedę na prawym rozegraniu od sezonu 2026/27 miałby z kolei zastąpić Luka Klarica.

Orlen Wisła Płock gra o wszystko. Mecz z Eurofarmem Pelister kluczem do awansu

Duże plany ma także Orlen Wisła Płock, która niedawno przerwała dominację kielczan w kraju, ale na europejskiej arenie także rozczarowuje. Nafciarze wygrali jesienią dwa z dziewięciu meczów i – podobnie, jak Industria – zajmują w tabeli szóste miejsce, mając tyle samo punktów, co siódma drużyna, z którą zmierzą się w najbliższej kolejce (środa, 20:45, transmisja w Eurosporcie).

Mistrzowie Polski niedawno pokonali u siebie Eurofarm Pelister 26:18, ale teraz stawią Macedończykom czoła na wyjeździe. - To kolejny kluczowy mecz. Wiemy, że nie będzie łatwo grać tam przed ich kibicami – zapowiada trener Xavier Sabate. Wygrana zbliży jego drużynę do fazy pucharowej, ale na więcej, niż szóste miejsce w tabeli, zawodnicy z Płocka nie mają raczej co liczyć.