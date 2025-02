Ancelotti defensywę łapał na trytytki. Tym razem zagrali w niej Mendy, Raul Asencio oraz pomocnicy Aurelien Tchouameni i Federico Valverde. Misterna konstrukcja pękła w 19. minucie, gdy Josko Gvardiol zgrał piłkę klatką piersiową do Erlinga Haalanda, który trafił do siatki.

To był cios, który wybił Real z rytmu. Manchester na kilkanaście minut przejął kontrolę, a fani gości mogli sobie przypomnieć, jak jeszcze niedawno „Marca” pisała o drużynie rozpadającej się na kawałki, a dziennikarze wróżyli trenerowi wypowiedzenie. Ancelotti na zarzuty, że Real nie umie kontrolować meczów, odpowiadał: „Nie mam nic przeciwko odrobinie rock and rolla”. Może zresztą do takiej gry zobowiązują go zasoby, bo nikt w Europie nie ma takich pokładów talentu w ataku.

Kryzysem zarządzał na miarę możliwości, minimalizując straty. Real wciąż gra przecież w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla, jest liderem LaLiga, zdobył Superpuchar Europy oraz Puchar Interkontynentalny. Królewscy nie wygrali jedynie Superpucharu Hiszpanii. Każdy chciałby tak cierpieć.

Manchester City – Real Madryt. Giganci futbolu w kryzysie

Ancelotti wyciska z drużyny ostatnie soki, ale trudno przejść obojętnie obok tego, że przegrywał w tym sezonie mecze najtrudniejsze: z Barceloną (2:5, 0:4), Milanem (1:3), Liverpoolem (0:2). Spotkanie na Etihad Stadium było okazją, aby serię niepowodzeń przerwać. Mimo dwóch trofeów i otwartych niemal wszystkich frontów zespół z Madrytu doznał już siedmiu porażek, ale Manchester – aż jedenastu. Zespół Pepa Guardioli leży w Premier League na piątym miejscu i odpadł z Pucharu Ligi.