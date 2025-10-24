W niedzielę Real – Barcelona. Madryt czeka na rock and rolla

Lewandowski namawiał do przyjęcia propozycji Barcelony Wojciecha Szczęsnego, tymczasem sam może wkrótce rozglądać się za nowym pracodawcą. Kontrakt ma ważny do czerwca. Słychać, że ze względu na wiek klub może nie być zainteresowany przedłużeniem z nim umowy.

Bezrobotny na pewno jednak nie zostanie. Ofert mu nie zabraknie. Głośno było o Milanie czy Atletico, kuszą go nadal Saudyjczycy, ale wątpliwe, by wybrał ten kierunek. Chyba prędzej postawiłby na Stany Zjednoczone, które będą żyły futbolem po przyszłorocznym mundialu.

Pod nieobecność Lewandowskiego ważną rolę w niedzielę odegrać może Marcus Rashford. Polski napastnik będzie widzem, ale w bramce Barcelony zobaczymy Szczęsnego. Kiedy decydował się na pozostanie w Katalonii, nie spodziewał się, że stanie przed szansą gry w El Clasico na Santiago Bernabeu. Po przyjściu Joana Garcii szykował się na rolę rezerwowego, ale los znów się do niego uśmiechnął, bo konkurent doznał kontuzji i wypadł z gry na kilka tygodni.

W niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” Szczęsny opowiadał, że bał się przerwać emeryturę. Cieszył się życiem rodzinnym, nie wiedział, czy jest w stanie wrócić na wysoki poziom sportowy.

– Trzy miesiące leżenia na sofie to dużo, zwłaszcza w moim wieku. Poza tym uważałem, że nie do końca pasuję profilem do tego zespołu i jego stylu gry – przyznał. – Nie wierzyłem, że ktokolwiek lub cokolwiek będzie mnie w stanie przekonać do zmiany decyzji, ale dzisiaj z perspektywy czasu absolutnie tego nie żałuję. Okazuje się, że czasami warto być niekonsekwentnym.