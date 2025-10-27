Grzegorz Krychowiak w lidze okręgowej. Bez piłki by sobie poradził

Aktualizacja: 27.10.2025 05:44 Publikacja: 27.10.2025 05:03
Grzegorz Krychowiak w reprezentacji Polski rozegrał 100 meczów
Foto: PAP/DPA
Takiego zainteresowania ze strony piłkarskich kibiców Radzymin jeszcze nie przeżył. 25 października zapisze się w historii tego podwarszawskiego miasta, tłumy ściągnęły w sobotę na tutejszy stadion, by zobaczyć Grzegorza Krychowiaka.
Były reprezentant Polski wyszedł w podstawowym składzie drużyny Mazur Radzymin, która podejmowała trzeci zespół Polonii Warszawa. Obok niego po murawie biegał m.in. raper Kuba Grabowski znany jako Quebonafide – grający właściciel klubu. To on miał przekonać Krychowiaka do przyjęcia oferty, ważną rolę odegrał też podobno Jakub Rzeźniczak, który również dołączył do ekipy z Radzymina.
Krychowiak, który pierwszy mecz (3:3) zakończył z asystą i żółtą kartką, pozostawał bezrobotny od kilku miesięcy, po tym, jak odszedł z Anorthosisu Famagusta Larnaka. Od paru dni polskie środowisko futbolowe żyło jego możliwym powrotem do kraju, ale nikt nie przypuszczał, że trafi do drużyny z ligi okręgowej.
Prędzej spodziewalibyśmy się, że przejdzie do jakiegoś klubu z Ekstraklasy. Kiedyś trenował już z Legią (podczas przerwy w lidze arabskiej, by pozostać w formie przed mundialem w Katarze), był z nią łączony także wtedy, gdy Rosja napadła na Ukrainę i na znak protestu postanowił opuścić Krasnodar.
Czytaj więcej
Grzegorz Krychowiak będzie grał w klubie, który nie zna granic – finansowych ani sportowych. Pari...
Krychowiak urodził się w Gryficach, karierę zaczynał w Orle Mrzeżyno, ale już jako 16-latek wyjechał do Girondins Bordeaux, więc kibice mogli go oglądać w Polsce tylko przy okazji meczów reprezentacji. I jeszcze wówczas, gdy na Stadionie Narodowym w Warszawie triumfował w Lidze Europy z Sevillą (2015) – w wygranym 3:2 finale z Dnipro strzelił nawet gola.
Jego licznik w kadrze zatrzymał się na 100 spotkaniach, był na czterech wielkich turniejach, ale szczyt jego formy przypadł na kadencję Adama Nawałki (ćwierćfinał Euro 2016, mundial 2018). Choć zawsze zostawiał serce na boisku, później zaczął być nazywany hamulcowym. Stał się też piłkarzem-memem głównie ze względu na swoje odważne stylizacje.
W jednej z polskich komedii („Druga połowa”) zagrał nawet właściciela butiku, który sprzedał głównemu bohaterowi futro – zresztą też piłkarzowi. Można powiedzieć, że został obsadzony po warunkach, bo sam otworzył w centrum Warszawy oraz w Poznaniu salony mody włoskiej Balamonte i zajął się projektowaniem garniturów.
Mógłby już wieść życie futbolowego emeryta. Przez kilkanaście lat gry we Francji, Hiszpanii i Anglii (Bordeaux, Sevilla, Paris Saint-Germain, West Bromwich Albion) zarobił wystarczająco dużo, by odcinać kupony od sławy. Jego majątek tygodnik „Wprost” wycenił na około 100 mln zł.
– Ja dość późno, jak na piłkarza, zacząłem zarabiać pieniądze, bo w wieku 23-24 lat, a dziś niektórzy zawodnicy zostają milionerami już w wieku 18-19 lat – opowiadał w rozmowie z magazynem „Forbes”.
Czytaj więcej
– Nie czułem wstydu, nie miałem kompleksów. Zrozumiałem, że jestem wybrańcem, że to szansa, które...
On, w przeciwieństwie do wielu innych zawodników, wiedział, co z takimi pieniędzmi zrobić. Obyty w świecie, znający języki, miał mnóstwo pomysłów, jak pomnożyć majątek.
– Staram się inwestować pieniądze w coś, co mnie dotyczy, na czym choć trochę się znam. Żebym mógł coś wnieść, jakąś wartość dodaną, nie tylko gotówkę. Ale zainwestowałem też w biznesy, z którymi nie miałem wcześniej do czynienia, na zasadzie dywersyfikacji – tłumaczył „Forbesowi”. – Nie można inwestować tylko w nieruchomości, trzeba ten portfel rozszerzyć, żeby podjąć trochę większe ryzyko. Dlatego inwestuję również na giełdzie. Możliwości są duże, ale też trzeba się na tym znać. Były różne start-upy, w które inwestowałem i wyszedłem z bardzo dużym zwrotem. Zarówno te francuskie, jak i polskie.
Krychowiak bez piłki by sobie poradził, mógłby już tylko doglądać swoich interesów, ale z drugiej strony ma dopiero 35 lat i trudno się dziwić, że ciągnie go na boisko.
Jest rówieśnikiem Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” zdradził, że też miał propozycję, by grać w niższych ligach (w Tajfunie Ostrów Lubelski, w którym prezesem jest raper Mata), ale przerwał emeryturę dopiero dla Barcelony. W miniony weekend, gdy Krychowiak biegał za piłką pod Warszawą, on wyszedł na Santiago Bernabeu i cały świat patrzył na niego podczas El Clasico.
Czytaj więcej
Mój powrót do reprezentacji Polski nie miałby sensu, bo tylko namieszałbym w głowie trenerowi i z...
Krychowiak po opuszczeniu Cypru miał podobno oferty z kilku krajów, także z Polski. Dlaczego więc wybrał klub z Radzymina? To pytanie, które zadaje sobie większość kibiców.
W rozgrywkach ligi okręgowej Krychowiak został zarejestrowany do czerwca, ale przed meczem w Radzyminie w mediach krążyła informacja, że będzie to jego pierwszy i zarazem ostatni występ, po którym zakończy karierę. W sobotę towarzyszyły mu kamery jednej z platform streamingowych przygotowującej o nim dokument. To może być jeden z powodów, dla którego postanowił jeszcze raz wyjść na boisko.
Główny bohater zamieszania rozdawał autografy i nie odmawiał zdjęć z kibicami, którzy przyszli sprawdzić, jak radzi sobie 100-krotny reprezentant Polski. Czas pokaże, czy ta historia będzie miała ciąg dalszy, czy może widzieli na własne oczy kres jednej z ciekawszych karier w polskim futbolu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Takiego zainteresowania ze strony piłkarskich kibiców Radzymin jeszcze nie przeżył. 25 października zapisze się w historii tego podwarszawskiego miasta, tłumy ściągnęły w sobotę na tutejszy stadion, by zobaczyć Grzegorza Krychowiaka.
Były reprezentant Polski wyszedł w podstawowym składzie drużyny Mazur Radzymin, która podejmowała trzeci zespół Polonii Warszawa. Obok niego po murawie biegał m.in. raper Kuba Grabowski znany jako Quebonafide – grający właściciel klubu. To on miał przekonać Krychowiaka do przyjęcia oferty, ważną rolę odegrał też podobno Jakub Rzeźniczak, który również dołączył do ekipy z Radzymina.
Mecze Lecha Poznań i Legii Warszawa zapowiadane są jako hit Ekstraklasy, ale kolejny raz z boiska wiało nudą, na...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Po czterech porażkach z rzędu Real Madryt pokonał w końcu Barcelonę 2:1. MVP meczu został Kylian Mbappe, mimo że...
W niedzielę pierwsze w tym sezonie El Clasico. Stawką meczu Real – Barcelona będzie pozycja lidera ligi hiszpańs...
Po wygranej Legii z Szachtarem i remisie Jagiellonii w Strasburgu mogło się wydawać, że przed Lechem i Rakowem ł...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Polski wieczór w Lidze Konferencji. Legia Warszawa wygrała w Krakowie z bogatym i silnym Szachtarem Donieck 2:1...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas