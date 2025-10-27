Grzegorz Krychowiak w lidze okręgowej. Bez piłki by sobie poradził

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Grzegorz Krychowiak zdecydował się na grę w drużynie ligi okręgowej?

Jakie były okoliczności debiutu Krychowiaka w Mazurze Radzymin?

Jakie inwestycje poza sportem poczynił Grzegorz Krychowiak?

Takiego zainteresowania ze strony piłkarskich kibiców Radzymin jeszcze nie przeżył. 25 października zapisze się w historii tego podwarszawskiego miasta, tłumy ściągnęły w sobotę na tutejszy stadion, by zobaczyć Grzegorza Krychowiaka.

Były reprezentant Polski wyszedł w podstawowym składzie drużyny Mazur Radzymin, która podejmowała trzeci zespół Polonii Warszawa. Obok niego po murawie biegał m.in. raper Kuba Grabowski znany jako Quebonafide – grający właściciel klubu. To on miał przekonać Krychowiaka do przyjęcia oferty, ważną rolę odegrał też podobno Jakub Rzeźniczak, który również dołączył do ekipy z Radzymina.

Grzegorz Krychowiak zadebiutował w lidze okręgowej

Krychowiak, który pierwszy mecz (3:3) zakończył z asystą i żółtą kartką, pozostawał bezrobotny od kilku miesięcy, po tym, jak odszedł z Anorthosisu Famagusta Larnaka. Od paru dni polskie środowisko futbolowe żyło jego możliwym powrotem do kraju, ale nikt nie przypuszczał, że trafi do drużyny z ligi okręgowej.

Prędzej spodziewalibyśmy się, że przejdzie do jakiegoś klubu z Ekstraklasy. Kiedyś trenował już z Legią (podczas przerwy w lidze arabskiej, by pozostać w formie przed mundialem w Katarze), był z nią łączony także wtedy, gdy Rosja napadła na Ukrainę i na znak protestu postanowił opuścić Krasnodar.