Manchester City znalazł zastępcę dla Rodriego. Kim jest Nico Gonzalez?

W Manchesterze zima była bardzo pracowita. Słabe wyniki i kontuzje w drużynie sprawiły, że arabscy właściciele nie szczędzili pieniędzy na nowych zawodników.

Klub wydał już wcześniej 150 mln euro na napastnika Omara Marmousha z Eintrachtu Frankfurt oraz obrońców Abdukodira Chusanowa z Lens i Vitora Reisa z Palmeiras. Dwóch pierwszych zdążyło już zadebiutować w Premier League, ale ostatnia porażka z Arsenalem (1:5) pokazała, że zespół wciąż wymaga wzmocnień.

Ile Manchester City wydał na Nico Gonzaleza?

Nie ma wątpliwości, że największym problemem City jest brak kontuzjowanego Rodriego. Zdobywca Złotej Piłki i najlepszy gracz Euro 2024 we wrześniu zerwał więzadła w kolanie. W Manchesterze liczą, że wróci na boisko jeszcze w tym sezonie, dlatego planują zgłosić go do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Kłopot w tym, że za chwilę City może nie być już w rozgrywkach, bo w barażach o 1/8 finału będą musieli się zmierzyć z broniącym trofeum Realem Madryt (11 i 19 lutego).