Liga Mistrzów bez dogrywek? UEFA ma nowy pomysł

Niektórzy już wcześniej wzięli sprawy w swoje ręce. Na przykład Anglicy – mimo 150-letniej tradycji i głosów protestu klubów z niższych lig – porzucili powtórki meczów w krajowym pucharze. UEFA z kolei zrezygnowała z dogrywki w Superpucharze Europy.

Według „Guardiana” szefowie europejskiej piłki myślą też poważnie nad przejściem bezpośrednio do rzutów karnych w Lidze Mistrzów. Jest jednak mało prawdopodobne, by zmiana regulaminu nastąpiła w połowie cyklu dystrybucji praw telewizyjnych, który trwa do 2027 roku, choć mogłaby być również atrakcyjna dla nadawców. Trudna do przewidzenia, półgodzinna dogrywka rozbija bowiem ramówkę, a drużyny często traktują ją jako przeczekanie do konkursu jedenastek. Wystarczy rzut oka na historię.

W ubiegłym sezonie w każdym z trzech nierozstrzygniętych meczów Ligi Mistrzów potrzebne były karne, rok wcześniej nie było natomiast ani jednej dogrywki. W Lidze Europy dodatkowy czas gry był konieczny czterokrotnie i akurat przyniósł efekt, ale już rok wcześniej w czterech z sześciu przypadków nie obyło się bez jedenastek.

– Zawodnicy są sercem futbolu. Ich dobro powinno być na pierwszym planie – mówił szef UEFA Aleksander Ceferin jesienią 2024 roku po podpisaniu umowy o partnerstwie z Miedzynarodową Federacją Piłkarzy Zawodowych ­(FIFPro). Od maja ta organizacja będzie reprezentowana w Komitecie Wykonawczym UEFA, początkowo w charakterze doradczym.

Jeśli UEFA zatwierdzi nowy przepis, byłaby to największa zmiana, odkąd w 2021 roku zniesiono zasadę o znaczeniu bramek zdobytych na wyjeździe.