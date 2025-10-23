Aktualizacja: 23.10.2025 12:41 Publikacja: 23.10.2025 06:33
Jude Bellingham zapewnił Realowi wygraną nad Juventusem w Lidze Mistrzów
Wtorkowe mecze rozbudziły apetyty kibiców. Zobaczyliśmy w nich aż 43 gole, więc środa mogła pozostawić niedosyt, choć kilka drużyn starało się doskoczyć do wysoko zawieszonej poprzeczki.
Chelsea rozbiła 5:1 Ajax Amsterdam, a Liverpool w takich samych rozmiarach pokonał na wyjeździe Eintracht Frankfurt.
Hitem wieczoru był jednak mecz w Madrycie. Real podejmował Juventus, a bohaterem spotkania został Jude Bellingham.
W lipcu Anglik przeszedł operację barku, w środę zdobył pierwszą bramkę w tym sezonie, od razu w tak ważnym meczu. Pomógł mu snajperski instynkt – dopadł do piłki odbitej od słupka i dobił strzał Viniciusa Juniora.
„Druga połowa w wykonaniu Bellinghama przypominała jego debiutancki sezon. Był najlepszym zawodnikiem obok Gülera i Courtois, po raz kolejny prezentując absolutnie wyjątkową formę” – komentuje dziennik „Marca”.
Real Madryt wygrał wszystkie trzy spotkania w Champions League i jest na dobrej drodze, by uniknąć scenariusza z zeszłego sezonu, gdy do fazy pucharowej musiał się przebijać przez baraże.
Jedynej porażki Królewscy doznali w lidze hiszpańskiej (2:5 w derbach z Atletico), ale i tak prowadzą w tabeli. Pozycji lidera będą bronić w niedzielnym El Clasico (mają dwa punkty przewagi nad Barceloną).
„Zespół Xabiego Alonso nie zabłysnął, oferując niewiele z rock and rolla, który obiecywał do tej pory, ale osiąga wyniki. El Clasico wystawi na próbę trenera, który po zwycięstwie nad Juve utrzymuje imponujący bilans bramkowy, ale może znaleźć się w trudnej sytuacji, jeśli Barca przejmie kontrolę na Santiago Bernabeu” – uważa „Marca”.
Cztery ostatnie mecze na szczycie La Liga kończyły się wygranymi Katalończyków, więc Real chce przerwać wreszcie niekorzystną serię.
Athletic Bilbao – Karabach Agdam 3:1
Galatasaray Stambuł – Bodo/Glimt 3:1
Chelsea – Ajax Amsterdam 5:1
Real Madryt – Juventus Turyn 1:0
Sporting Lizbona – Olympique Marsylia 2:1
Monaco – Tottenham 0:0
Atalanta Bergamo – Slavia Praga 0:0
Eintracht Frankfurt – Liverpool 1:5
Bayern Monachium – Club Brugge 4:0
