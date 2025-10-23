Wtorkowe mecze rozbudziły apetyty kibiców. Zobaczyliśmy w nich aż 43 gole, więc środa mogła pozostawić niedosyt, choć kilka drużyn starało się doskoczyć do wysoko zawieszonej poprzeczki.

Chelsea rozbiła 5:1 Ajax Amsterdam, a Liverpool w takich samych rozmiarach pokonał na wyjeździe Eintracht Frankfurt.

Real – Juventus. Jude Bellingham bohaterem

Hitem wieczoru był jednak mecz w Madrycie. Real podejmował Juventus, a bohaterem spotkania został Jude Bellingham.

W lipcu Anglik przeszedł operację barku, w środę zdobył pierwszą bramkę w tym sezonie, od razu w tak ważnym meczu. Pomógł mu snajperski instynkt – dopadł do piłki odbitej od słupka i dobił strzał Viniciusa Juniora.