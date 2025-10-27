Grzegorz Krychowiak ogłosił, że kończy karierę. Teraz film, podcast i kurs trenera

Zaczęło się od nagrania w mediach społecznościowych. – Co ty tu robisz? – pyta Krychowiaka dziennikarz Krzysztof Stanowski. – Łowię rybki na emeryturze – odpowiada były piłkarz Sevilli i Paris Saint-Germain. – Na emeryturze? – dopytuje Stanowski. – Czas na nowe doświadczenia – przekonuje 100-krotny reprezentant Polski.

Na potwierdzenie, że Krychowiak rozegrał w sobotę ostatni mecz w karierze, nie trzeba było długo czekać. Napisały o tym WP SportoweFakty.

Co Grzegorz Krychowiak będzie robił po zakończeniu kariery?

„Występ Krychowiaka w meczu Mazura był częścią projektu, który wspólnie realizuje z Kubą Grabowskim, raperem znanym jako Quebonafide. Z otoczenia zawodnika słyszymy, że Krychowiak ma mnóstwo pomysłów na działalność poza boiskiem. Dalej będzie prowadził swoje biznesy, ale równolegle rozpoczął nowe projekty” – poinformował portal.

Te nowe projekty to m.in. własny podcast w internecie oraz rozpoczęcie kursu trenera i dyrektora sportowego. Jedna z platform streamingowych, podczas meczu ligi okręgowej w Radzyminie, kończyła nagrywać o nim film. Dokument będzie miał premierę w listopadzie.