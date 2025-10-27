Grzegorz Krychowiak ogłosił, że kończy karierę. Teraz film, podcast i kurs trenera

Aktualizacja: 27.10.2025 21:48 Publikacja: 27.10.2025 17:20
Grzegorz Krychowiak przechodzi na piłkarską emeryturę
Foto: FOTON/PAP
Zaczęło się od nagrania w mediach społecznościowych. – Co ty tu robisz? – pyta Krychowiaka dziennikarz Krzysztof Stanowski. – Łowię rybki na emeryturze – odpowiada były piłkarz Sevilli i Paris Saint-Germain. – Na emeryturze? – dopytuje Stanowski. – Czas na nowe doświadczenia – przekonuje 100-krotny reprezentant Polski.
Na potwierdzenie, że Krychowiak rozegrał w sobotę ostatni mecz w karierze, nie trzeba było długo czekać. Napisały o tym WP SportoweFakty.
„Występ Krychowiaka w meczu Mazura był częścią projektu, który wspólnie realizuje z Kubą Grabowskim, raperem znanym jako Quebonafide. Z otoczenia zawodnika słyszymy, że Krychowiak ma mnóstwo pomysłów na działalność poza boiskiem. Dalej będzie prowadził swoje biznesy, ale równolegle rozpoczął nowe projekty” – poinformował portal.
Czytaj więcej
Dziesięć lat temu podbijał Europę z Sevillą, w sobotę zagrał w lidze okręgowej – w Mazurze Radzym...
Te nowe projekty to m.in. własny podcast w internecie oraz rozpoczęcie kursu trenera i dyrektora sportowego. Jedna z platform streamingowych, podczas meczu ligi okręgowej w Radzyminie, kończyła nagrywać o nim film. Dokument będzie miał premierę w listopadzie.
Krychowiak miał oferty z kilku krajów, ale żadna z propozycji go nie satysfakcjonowała. Ostatnio grał na Cyprze, ale latem odszedł z Anorthosisu Famagusta Larnaka.
Wygląda więc na to, że ci, którzy przyszli w sobotę na mecz Mazura Radzymin z Polonią III Warszawa, byli świadkami pożegnania z boiskiem piłkarza, który był z reprezentacją na czterech wielkich turniejach (Euro 2016 i 2020, mundiale 2018 i 2022), a z Sevillą wygrał dwukrotnie Ligę Europy (2015, 2016).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zaczęło się od nagrania w mediach społecznościowych. – Co ty tu robisz? – pyta Krychowiaka dziennikarz Krzysztof Stanowski. – Łowię rybki na emeryturze – odpowiada były piłkarz Sevilli i Paris Saint-Germain. – Na emeryturze? – dopytuje Stanowski. – Czas na nowe doświadczenia – przekonuje 100-krotny reprezentant Polski.
Na potwierdzenie, że Krychowiak rozegrał w sobotę ostatni mecz w karierze, nie trzeba było długo czekać. Napisały o tym WP SportoweFakty.
Dziesięć lat temu podbijał Europę z Sevillą, w sobotę zagrał w lidze okręgowej – w Mazurze Radzymin. Czy to już...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Mecze Lecha Poznań i Legii Warszawa zapowiadane są jako hit Ekstraklasy, ale kolejny raz z boiska wiało nudą, na...
Po czterech porażkach z rzędu Real Madryt pokonał w końcu Barcelonę 2:1. MVP meczu został Kylian Mbappe, mimo że...
W niedzielę pierwsze w tym sezonie El Clasico. Stawką meczu Real – Barcelona będzie pozycja lidera ligi hiszpańs...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Po wygranej Legii z Szachtarem i remisie Jagiellonii w Strasburgu mogło się wydawać, że przed Lechem i Rakowem ł...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas