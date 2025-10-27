Reklama

Grzegorz Krychowiak ogłosił, że kończy karierę. Teraz film, podcast i kurs trenera

Po rozegraniu zaledwie jednego meczu w lidze okręgowej, w barwach Mazura Radzymin, Grzegorz Krychowiak postanowił ogłosić, że przechodzi na piłkarską emeryturę.

Publikacja: 27.10.2025 17:20

Grzegorz Krychowiak przechodzi na piłkarską emeryturę

Grzegorz Krychowiak przechodzi na piłkarską emeryturę

Foto: FOTON/PAP

Tomasz Wacławek

Zaczęło się od nagrania w mediach społecznościowych. – Co ty tu robisz? – pyta Krychowiaka dziennikarz Krzysztof Stanowski. – Łowię rybki na emeryturze – odpowiada były piłkarz Sevilli i Paris Saint-Germain. – Na emeryturze? – dopytuje Stanowski. – Czas na nowe doświadczenia – przekonuje 100-krotny reprezentant Polski.

Na potwierdzenie, że Krychowiak rozegrał w sobotę ostatni mecz w karierze, nie trzeba było długo czekać. Napisały o tym WP SportoweFakty.

Co Grzegorz Krychowiak będzie robił po zakończeniu kariery?

„Występ Krychowiaka w meczu Mazura był częścią projektu, który wspólnie realizuje z Kubą Grabowskim, raperem znanym jako Quebonafide. Z otoczenia zawodnika słyszymy, że Krychowiak ma mnóstwo pomysłów na działalność poza boiskiem. Dalej będzie prowadził swoje biznesy, ale równolegle rozpoczął nowe projekty” – poinformował portal.

Czytaj więcej

Grzegorz Krychowiak w reprezentacji Polski rozegrał 100 meczów
Piłka nożna
Grzegorz Krychowiak w lidze okręgowej. Bez piłki by sobie poradził

Te nowe projekty to m.in. własny podcast w internecie oraz rozpoczęcie kursu trenera i dyrektora sportowego. Jedna z platform streamingowych, podczas meczu ligi okręgowej w Radzyminie, kończyła nagrywać o nim film. Dokument będzie miał premierę w listopadzie.

Reklama
Reklama

Jakie sukcesy odniósł Grzegorz Krychowiak?

Krychowiak miał oferty z kilku krajów, ale żadna z propozycji go nie satysfakcjonowała. Ostatnio grał na Cyprze, ale latem odszedł z Anorthosisu Famagusta Larnaka.

Wygląda więc na to, że ci, którzy przyszli w sobotę na mecz Mazura Radzymin z Polonią III Warszawa, byli świadkami pożegnania z boiskiem piłkarza, który był z reprezentacją na czterech wielkich turniejach (Euro 2016 i 2020, mundiale 2018 i 2022), a z Sevillą wygrał dwukrotnie Ligę Europy (2015, 2016).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Osoby Grzegorz Krychowiak

Zaczęło się od nagrania w mediach społecznościowych. – Co ty tu robisz? – pyta Krychowiaka dziennikarz Krzysztof Stanowski. – Łowię rybki na emeryturze – odpowiada były piłkarz Sevilli i Paris Saint-Germain. – Na emeryturze? – dopytuje Stanowski. – Czas na nowe doświadczenia – przekonuje 100-krotny reprezentant Polski.

Na potwierdzenie, że Krychowiak rozegrał w sobotę ostatni mecz w karierze, nie trzeba było długo czekać. Napisały o tym WP SportoweFakty.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Grzegorz Krychowiak w reprezentacji Polski rozegrał 100 meczów
Piłka nożna
Grzegorz Krychowiak w lidze okręgowej. Bez piłki by sobie poradził
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Mecze Lecha Poznań i Legii Warszawa zapowiadane są jako hit Ekstraklasy, ale kolejny raz z boiska wi
Piłka nożna
Legia - Lech. Niespodzianki są dla Europy, dla Ekstraklasy zostaje nuda
Barcelona przegrała z Realem. Obroniony przez Wojciecha Szczęsnego rzut karny nie wystarczył
Piłka nożna
El Clasico. Wojciech Szczęsny obronił rzut karny, ale punkty zostają w Madrycie
W bramce Katalończyków zagra Wojciech Szczęsny
Piłka nożna
W niedzielę Real – Barcelona. Madryt czeka na rock and rolla
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Raków Częstochowa - Sigma Ołomuniec
Piłka nożna
Liga Konferencji. Kompromitacja mistrzów Polski na Gibraltarze
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie