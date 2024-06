Polska odpadła z Euro 2024. Tak źle jeszcze nigdy nie było?

Euro 2024. Czy to będzie najgorszy turniej w dziejach reprezentacji Polski?

Nasza reprezentacja na mistrzostwach Europy gra po raz piąty, uczestniczyliśmy we wszystkich turniejach od 2008 roku. Polacy jednak tylko raz - osiem lat temu we Francji, za kadencji Adama Nawałki - wyszli z grupy. Dotarliśmy wówczas do ćwierćfinału, gdzie dopiero po rzutach karnych ulegliśmy Portugalczykom, czyli późniejszym triumfatorom imprezy.

Polska na piłkarskich mistrzostwach Europy

Euro 2008: 14. miejsce (0-1-2, 1:3)

Euro 2012: 14. miejsce (0-2-1, 2:3)

Euro 2016: 7. miejsce (2-3-0, 4:2)

Euro 2020: 21. miejsce (0-1-2, 4:6)

Euro 2008 i Euro 2012 kończyliśmy na 14. miejscu, ale wtedy w turnieju finałowym grało tylko 16 drużyn. Liczbę uczestników do 24 powiększono w 2016 roku. Pięć lat później, podczas przełożonego o rok przed pandemię Euro 2020, Polacy zajęli 21. lokatę. Teraz może być podobnie.