Xabi Alonso znajdował się nie tylko na liście życzeń Bawarczyków, ale także Liverpoolu czy Chelsea. Nic dziwnego, skoro Bask prowadzi Bayer Leverkusen do historycznego mistrzostwa Niemiec. - Leverkusen to dla mnie właściwe miejsce. Wciąż jest tu wiele do zrobienia - przyznał, ucinając spekulacje na temat swojej przyszłości.

Szefowie Bayernu zdawali sobie sprawę, że zatrudnić Xabiego Alonso będzie ciężko i trzeba rozglądać się za innymi opcjami. Według magazynu “Kicker” na tę chwilę dyskutowane są trzy kandydatury.

Kto zostanie trenerem Bayernu Monachium? Kandydatów trzech

Pierwsza z nich to 65-letni Ralf Rangnick, czyli obecny selekcjoner reprezentacji Austrii. Niemiec jest lubiany i ceniony przez władze bawarskiego klubu, pracował w kilku drużynach Bundesligi i zdaniem “Kickera” “przeprowadziłby potrzebne zmiany bezkompromisowo, ale w interesie Bayernu”.

Dwadzieścia lat młodszy Roberto De Zerbi to z kolei trenerskie odkrycie ostatnich miesięcy. Brighton wprowadził w ubiegłym sezonie do czołówki Premier League i kwestią czasu jest, kiedy Włoch dołączy do silniejszego klubu. Władze Bayernu nawiązały z nim kontakt, gdyż uważany jest za “bardzo ekscytującego trenera”. Wątpliwości w jego przypadku budzi jednak bariera językowa.