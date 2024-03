- Gratuluję Leverkusen. Wyścig o mistrzostwo jest zakończony - przyznał trener Bayernu Thomas Tuchel.

Bayer Leverkusen walczy o potrójną koronę

Bayer pokonał w sobotę Hoffenheim 2:1, choć do 88. minuty przegrywał. Mocny finisz przybliżył go jednak do pierwszego tytułu w historii klubu. To będzie wydarzenie szczególne dla całej Bundesligi, bo Bayern rządził niepodzielnie od 2013 roku i był ostatnim tak długo panującym mistrzem w pięciu największych ligach europejskich.

W Leverkusen powoli mogą się przygotowywać na wielkie święto. Radość jest tym większa, że Xabi Alonso zapowiedział, iż pozostanie na stanowisku trenera, choć kusiły go Liverpool i Bayern. - To dla mnie właściwe miejsce. Nadal mamy wiele do zrobienia - podkreśla Hiszpan.

Bayer wciąż ma szansę na potrójną koronę. W Pucharze Niemiec dotarł już do półfinału, w którym zmierzy się z drugoligową Fortuną Duesseldorf, a w Lidze Europy zagra w ćwierćfinale z West Hamem.