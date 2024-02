Joachim Loew gotowy do powrotu. Były selekcjoner niemieckiej kadry szuka pracy

Czytaj więcej Piłka nożna Gwiezdne wojny w Premier League. Trzech gigantów walczy o tytuł FC Liverpool, Manchester City oraz Arsenal Londyn są na czele Premier League i po dwóch trzecich sezonu można stwierdzić, ze tak zaciętej rywalizacji o mistrzostwo Anglii nie było od lat.

Bayern Monachium szuka trenera. Joachim Loew zabrał głos

- Bayer ma perspektywy na przyszłość, a Xabi Alonso to lis taktyczny i emocjonalny przywódca. Lubię patrzeć, jak wchodzi w interakcję z zawodnikami i swoim sztabem — chwali Hiszpana Loew.

Nazwisko byłego selekcjonera przewija się co jakiś czas na futbolowej giełdzie, ale on sam zaznacza, że nie otrzymał jeszcze oferty, która w 100 procentach by go przekonała. Zapowiada się jednak gorące lato na trenerskim rynku, więc szanse, że Loew powróci do zawodu, są spore.