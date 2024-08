Korespondencja z Paryża

Nie będzie przesadą twierdzenie, że dla polskich siatkarzy to był najważniejszy dzień sportowego życia. Wszyscy po meczu ze Słowenią - nad którym unosiły się duchy minionych igrzysk olimpijskich - zgodnie podkreślali, to dopiero początek drogi i awansując do ćwierćfinału jeszcze niczego nie wygrali. - Marzenia mamy inne — przekonywał Jakub Kochanowski. Wiedzieliśmy, co ma na myśli.

Grbić w poprzednim sezonie zbudował drużynę nietykalną. Polacy wygrali Ligę Narodów, mistrzostwo Europy oraz turniej kwalifikacyjny do igrzysk, a rok wcześniej zostali wicemistrzami świata. Złoto olimpijskie otworzyłoby furtkę do spekulacji, czy Serb stworzył najwybitniejszą reprezentację w dziejach polskiej siatkówki - a może w ogóle polskich sportów drużynowych.

To nie był więc zwykły mecz, co widzieliśmy od pierwszych akcji, bo na boisko wyszła drużyna zdeterminowana i świadoma, że liczy się „tu i teraz”. Reprezentacji nie rozregulowała też nagła zmiana, bo kontuzja sprawiła, że z "dwunastki" wypadł środkowy Mateusz Bieniek, którego w składzie meczowym zastąpił atakujący Bartłomiej Bołądź, a pod siatką - Norbert Huber.

Niewykluczona, że Polska ma głębsze zasoby talentu niż jakikolwiek inny siatkarski kraj, więc różnicy jakości w podstawowym składzie nie dostrzegliśmy. Sztab kadry chciał utrzymać roszadę w tajemnicy do ostatniej chwili, ale przed szereg wyszedł prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) Radosław Piesiewicz, który poinformował o zmianie na portalu X, a później edytował wpis.