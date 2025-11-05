Kamila Walijewa nie wystartuje w igrzyskach w Mediolanie. Truskawki nie pomogły

Potem Rosjanka się odwołała, ale nie potrafiła udowodnić swojej niewinności i została skazana na cztery lata dyskwalifikacji, liczonej od końcówki 2021 r. Jeśli próbka daje wynik pozytywny, to sportowiec musi wykazać, że nic o tym nie wiedział i substancję przyjął nieświadomie. Takie przypadki rzadko, ale się zdarzają. Walijewa i jej prawnicy próbowali zrzucić winę na dziadka i jego owocowe smoothie, które przygotowywał na tej samej drewnianej desce do krojenia, na której wcześniej kruszył tabletki z trimetazydyną.

Dowody przedstawione przez Rosjan nie przekonały sędziów CAS, Rosjanie stracili złoto drużynowe, a medale można było wręczyć z opóźnieniem podczas letnich igrzysk w Paryżu. Potem jednak agencja Associated Press ujawniła informację, że WADA nie przedstawiła przed sądem ekspertyzy zrobionej przez Martiala Saugy’ego. Według jego opinii teoretycznie możliwe było, że wszystkiemu winny był dziadek. Publikację tego raportu miał powstrzymać dyrektor generalny WADA Olivier Niggli i tej bardzo cienkiej brzytwy chwycili się Rosjanie.

Szwajcarscy sędziowie orzekli jednak, że argumenty obozu Walijewej są jedynie wątłymi domysłami, a raport naukowca nie stanowi rozstrzygającego dowodu. Dyskwalifikacja została utrzymana, a Rosjanka ma zapłacić siedem tys. franków kosztów sądowych i po osiem tysięcy franków dla WADA oraz Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU).

Czy rosyjscy i białoruscy sportowcy wystartują w igrzyskach w Mediolanie?

Rosyjska łyżwiarka, która ma teraz ledwie 19 lat, już może z powrotem oficjalnie trenować i niedługo będzie mogła wrócić do sportu, chociaż na zbliżających się igrzyskach w Mediolanie nie wystąpi. Nie będzie tam też rosyjskiej flagi i hymnu, ale mogą się pojawić rosyjscy i białoruscy sportowcy.

Tak jak w przypadku igrzysk w Paryżu, Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuszcza start indywidualnych sportowców, pod neutralną flagą i pod pewnymi warunkami. Ostateczna decyzja jest jednak zostawiona federacjom odpowiedzialnym za poszczególne sporty.