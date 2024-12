Sergij Bezuglij i Mariusz Szałkowski poprowadzą reprezentację

Czytaj więcej kajakarstwo 92 medale i koniec. Rewolucja w reprezentacji Polski, odchodzi dwóch trenerów Tomasz Kryk i Marek Ploch nie będą dłużej trenerami kajakarskiej reprezentacji Polski. Ten pierwszy pracował z kadrą przez piętnaście lat. Jego grupa zdobyła w tym czasie 92 medale.

- Chciałbym zbudować silną, przyszłościową grupę - zapowiada Szałkowski, który od poniedziałku przebywa z kadrą kobiet na zgrupowaniu w Cetniewie, a wcześniej, przez trzy tygodnie listopada, pracował z zawodniczkami w portugalskim Milfontes.

Jakub Chojnowski zostaje. Cel to igrzyska w Los Angeles

Władze PZKaj zatwierdziły ponadto skład sztabu reprezentacji w slalomie kajakowym oraz kayak crossie. Głównym trenerem kadry narodowej pozostaje pracujący w tej roli od 2022 roku Jakub Chojnowski, który - wraz ze współpracownikami - ma odpowiadać za przygotowanie naszych slalomistów do kolejnych igrzysk olimpijskich w 2028 roku w Los Angeles.

Trenerami-asystentami w pierwszej reprezentacji slalomu będą Rafał Polaczyk, Marcin Pochwała, Paweł Sarna oraz Maciej Okręglak. Ze sztabem kadry żegnają się natomiast Francuz Jean-Yves Cheutin, któremu z końcem grudnia wygaśnie kontrakt, oraz Dariusz Wrzosek.

Czytaj więcej kajakarstwo Klaudia Zwolińska gwiazdą polskiego slalomu. Kolejny cel jest jasny: Los Angeles Srebro igrzysk i mistrzostwo Europy Klaudii Zwolińskiej oraz złoto mistrzostw kontynentu i srebro mistrzostw świata juniorek Hanny Danek to w tym roku największe sukcesy Polaków w slalomie kajakowym oraz kayak crossie.

- Zmiany są ukierunkowane na dalsze podnoszenie jakości szkolenia. Pomogą one również w zachowaniu spójności założeń poszczególnych kadr, co ma ułatwić zawodnikom przejście z grupy U-23 do seniorów czy z juniorów do młodzieżówki - wyjaśnia wiceprezes PZKaj ds. slalomu Bogusław Popiela. - Zmiany konsultowaliśmy m.in. z Klaudią Zwolińską, która jest zwolenniczką tego kierunku.