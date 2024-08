Klaudia Zwolińska gwiazdą polskiego slalomu. Kolejny cel jest jasny: Los Angeles

– Wokół Klaudii tworzy się grupa pościgowa, bo przecież to nie tylko Hania, ale i Dominika Brzeska, która w juniorach również była wicemistrzynią świata, a w maju na mistrzostwach Europy w Lublanie zajęła siódme miejsce. Obie specjalizują się w K1 i wyszły spod skrzydeł Bogdana Okręglaka ze Startu Nowy Sącz. Do kolejnych igrzysk zostało sporo czasu i dużo może się wydarzyć - mówi Chojnowski.

Wszystkie trzy zawodniczki jeszcze w tym roku pojadą na Puchary Świata do włoskiej Ivrei (12-15 września) oraz hiszpańskiego La Seu D’Urgell (19-22 września).

Jak kajakarze z Polski przygotowywali się do igrzysk olimpijskich w Paryżu

Chojnowski podkreśla, że jego grupa – wbrew zarzutom sformułowanym niedawno przed Mateusza Polaczyka – podczas przygotowań do igrzysk nie miała powodów do narzekań. Polscy formę budowali m. in. podczas zgrupowań we Francji, Hiszpanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. - Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby zapewnić zawodnikom komfort, jakiego nie mieli wcześniej - kończy.