Paryż 2024. Medal został w wodzie. Czwarte miejsce polskich kajakarek

Zabiera na zgrupowania miksery, przenośne lodówki, urządzenia do pieczenia chleba oraz kilogramy kiszonek. Przekonuje, że jelita to tak naprawdę drugi mózg i to z nich bierze się w człowieku siła. Zmusza też zawodniczki do kąpieli w lodzie oraz alpejskich wspinaczek w cienkich ubraniach, aby stymulować ich organizmy za pomocą skrajnych bodźców. Wszystkie metody sprawdził na sobie.

Czwarte miejsce to oczywiście dla naszych kajakarek wcale nie koniec, a może dopiero początek. Naja i Puławska oraz Martyna Klatt i Wiśniewska w piątek będą rywalizować jeszcze w dwójkach, a w sobotę o medal w jedynce powalczy kanadyjkarka Dorota Borowska.