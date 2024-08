Paryż 2024. Polska dwójka bez olimpijskiego medalu. Kajakowa dynastia wygasła

- Trudno nam przyjąć to, co się wydarzyło. Byłyśmy dobrze przygotowane, ale świat także. Statystycznie patrząc tych gorszych momentów, jak teraz, w naszej karierze jest jednak niewiele i świadczy o nas całokształt, co powiedziałam Ani - wyjaśnia Naja, czyli ta najbardziej doświadczona.

Igrzyska w Los Angeles? Nie wiem, co czuję oraz co będzie za cztery lata Karolina Naja

To były jej czwarte igrzyska i dziś nie chce przesądzać, czy ostatnie. - Nie wiem, co czuję oraz co będzie za cztery lata - przyznaje. Ma 34 lata. Nowozelandka Lisa Carrington, która jest rok starsza, zdobyła właśnie swoje szóste i siódme olimpijskie złoto. Niemka Brigit Fischer złoto z Aten w czwórce przywiozła jako 42-latka. Sport to jednak nie wszystko, a na Naję czeka w domu 6-letni Mieczysław.

Paryż 2024. Czy Tomasz Kryk pozostanie trenerem polskich kajakarek?

Pytanie o jej przyszłość jest zasadne, ale jeszcze bardziej - o to, co dalej zrobi Kryk. Doświadczony szkoleniowiec pracuje z reprezentacją od 15 lat i nie przeżył jak dotąd sezonu bez medali wielkich imprez. Teraz było podobnie, bo jego zawodniczki ozłociły się na mistrzostwach Europy.

- Ja nie podaję się do dymisji, ale jestem pracownikiem związku, gdzie jesienią są wybory i coś się może zmienić. Chcę też sobie oczyścić głowę. To był dla mnie najtrudniejszy okres, jeśli chodzi o przygotowania do igrzysk. Poznałem granice swojej wytrzymałości oraz odporności fizycznej i psychicznej. Teraz muszę trochę odpuścić, wcisnąć reset - wyjaśnia Kryk.

Polskie kajakarstwo zdobyło na igrzyskach 23 medale i pod pięcioma - brązem czwórki (2021), srebrem (2021) i dwoma brązami (2012, 2016) dwójki oraz drugim miejscem startującej w jedynce Marty Walczykiewicz (2016) widać stempel Kryka.