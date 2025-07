Diamentowa Liga znów na Stadionie Śląskim. Polska sztafeta powalczy o mistrzostwa świata

Kluczowe jest to, gdzie i kto to okno im wybuduje. – Postanowiliśmy, że będziemy to my: największy, najmocniejszy mityng w Polsce, najlepszy na świecie w całym sezonie 2024, jak wskazuje ranking World Athletics. Wielka widownia, świetny moment w sezonie i ranga powinny uskrzydlić Polaków w walce o potrzebny czas. Nikt się nawet nie zastanawiał, kiedy pojawił się pomysł, żeby ten bieg „drugiej szansy” odbył się na Superauto.pl Stadionie Śląskim 16 sierpnia – przyznaje Piotr Małachowski, dyrektor sportowy Diamentowej Ligi.

Wynik, jaki w tej chwili jest potrzebny do awansu na MŚ, to 2:59.12. Tyle w marcu ubiegłego roku pobiegli zawodnicy z Zambii. Biało-czerwoni są czwarci pod kreską, ale po występie dalekim od pełni ich potencjału. A przynajmniej w to wierzą sami zainteresowani.

– Bieg przy takiej widowni, w takim miejscu, o taką stawkę? Piękne. Czuję ciarki na samą myśl. Mam nadzieję, że kibice będą tam z nami. Bieganie z orzełkiem na piersi na naszej ziemi to szczególny moment, taki nie do opisania i mam nadzieję, że to samo będę mógł powiedzieć po tej rywalizacji – mówi Szwed.

PZLA, który od strony formalnej organizuje wydarzenie, potwierdził udział sztafet z Hiszpanii i Włoch. Ci pierwsi są tuż pod Polakami w światowym rankingu. Włosi natomiast to pierwsza ekipa bez kwalifikacji. Obie sztafety z pewnością pojawią się na Śląsku w najmocniejszych składach, a niewykluczone, że do tego grona dołączy ktoś jeszcze.

Memoriał Kamili Skolimowskiej. Jakie polskie gwiazdy wystartują w Chorzowie?

Jednak Diamentowa Liga w Polsce to nie tylko okazja, żeby obejrzeć sztafetę. 16 sierpnia w Chorzowie zobaczymy na pewno jedyną polską medalistkę olimpijską z Paryża – Natalię Bukowiecką, która niedawno w Monako zeszła na 400 m poniżej 50 sekund i sygnalizuje wysoką formę. Pobiegnie też Ewa Swoboda (100 m), która właśnie w tym miejscu ustanowiła własną życiówkę. Ten legendarny duet, a także tyczkarz Piotr Lisek mają zresztą przywilej „posiadania” własnej trybuny. Kibice mogą wybierać na Śląskim takie sektory, aby znaleźć się w gronie najbardziej zaangażowanych fanów tych lekkoatletów. I liczyć na niespodzianki, o których jednak sami zawodnicy na razie nie chcą mówić.