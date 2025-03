Holloway ma 28 lat. Tyle wystarczyło, żeby wykuć sobie pomnik. Amerykanin, który w dorobku lekkoatletycznym ma już mistrzostwo olimpijskie i trzy z rzędu tytuły mistrza świata na stadionie, teraz hat-trick na globalnej scenie skompletował również w hali. W Nankinie, podobnie jak wcześniej w Glasgow i Belgradzie, nie miał sobie równych w biegu na 60 metrów przez płotki.

Ale to nic dziwnego. W końcu Holloway jest w tej konkurencji rekordzistą świata (7.27). - On w całej dorosłej karierze nie przegrał w hali ani jednego biegu - przypomina Jakub Szymański. Obaj zmierzą się 16 sierpnia na Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej.

– To wielkie ogłoszenie. Mistrz Europy kontra mistrz świata. Człowiek, który chce zdecydowanie zbić już należący do niego rekord Polski (13.25) ramię w ramię z tym, dla którego ostatnim wielkim celem w sporcie jest stadionowy, bezwzględny rekord świata (12.80). Grantowi już raz zabrakło do tego ledwie setnej sekundy – przypomina dyrektor sportowy mityngu Piotr Małachowski.

Kto wystąpi na Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie?

Omawiając wyniki sezonu halowego nie sposób nie wspomnieć o innych, już ogłoszonych gwiazdach tegorocznego Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej – Armandzie Duplantisie i Jakobie Ingebrigtsenie. Tyczkarz w Clermont-Ferrand po raz kolejny pobił niedawno rekord świata (6.27 m). Biegacz na mityngu w Lievin rozprawił się z rekordem globu na 1500 m (3:29.63).