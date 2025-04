Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup na nowej trasie

Topowe zawodniczki i zawodnicy ścigać się będą w samym sercu stolicy Polski – wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, pomiędzy ulicą Marszałkowską, a Nowym Światem. Start i meta znajdować się będą na wysokości Placu Powstańców Warszawy.

– W ubiegłym roku przenieśliśmy lokalizację mityngu do centrum stolicy. Malownicza i szybka trasa łącząca Plac Teatralny z Placem Piłsudskiego bardzo się podobała, a od uczestników usłyszeliśmy deklaracje, że przyjadą do Warszawy za rok. I tak będzie – w maju na starcie ponownie zobaczymy światową elitę tego sportu. To potwierdza, że ważne jest nie tylko zapewnienie najwyższych standardów organizacji zawodów, ale też dbałość o każdy szczegół i przyjazną atmosferę – powiedział pomysłodawca i dyrektor mityngu Robert Korzeniowski.

– W tym roku, zgodnie z rekomendacjami World Athletics, wytyczamy trasę po prostej, z dwoma nawrotami o 180 stopni i skracamy dystans pętli do równych 1000 metrów. Ale oczywiście pozostajemy w centrum miasta – dodaje Korzeniowski.

W maju 2024 r. na starcie mityngu zameldowała się światowa czołówka zawodniczek i zawodników chodu sportowego, a spośród uczestników ubiegłorocznego mityngu aż czworo zdobyło medale podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu!