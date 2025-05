W Biegu po Nowe Życie wezmą udział tradycyjnie osoby po transplantacji, autorytety medycyny, ale także gwiazdy znane z telewizji, radia czy stadionów sportowych. Po raz kolejny uczestników Biegu po Nowe Życie gościć będzie Hotel Gołębiewski w Wiśle - Dla nas to zaszczyt, że możemy gościć lekarzy tworzących historię polskiej medycyny, podejmujących się najtrudniejszych wyzwań, ratujących życie tych najbardziej chorych pacjentów. Osoby po transplantacjach, które do nas przyjeżdżają na Bieg, często już po raz kolejny, są żywymi dowodami na to, że współczesna medycyna jest w stanie zdziałać cuda - mówił Dyrektor Hotelu Jarosław Brożyna.

Podczas Gali Drugie Życie wręczymy nagrody, które, jak co roku, stworzył Andrzej Pągowski. Przyznane zostaną w sześciu kategoriach. To: "Aktywni po transplantacji", "Media o transplantacji", "Rok w polskiej transplantacji" „Aktywni dla transplantacji”, "Osobowość polskiej transplantologii" oraz Nagrodę Specjalną Biegu po Nowe Życie. Kapituła w składzie: Przemysław Saleta - współtwórca i ambasador Biegu po Nowe Życie, prof. Jarosław Czerwiński - dyrektor medyczny Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. transplantacji „Poltransplant”, prof. Roman Danielewicz - przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej, prof. Maciej Kosieradzki - Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, prof. Zbigniew Włodarczyk – kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jan Stępniak - 18 lat po przeszczepieniu nerki, Rafał Kątny - 9 lat po przeszczepieniu wątroby oraz Arkadiusz Pilarz - współtwórca i dyrektor Biegu po Nowe Życie miała trudny wybór, komu przyznać nagrody, bo 2024 był rokiem szczególnym w polskiej transplantologii. Nigdy wcześniej nie przeszczepiono tylu narządów. Jak informuje Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant", w 2024 roku w Polsce wykonano 2151 transplantacji narządów od zmarłych dawców, niektóre z nich to były transplantacje wielonarządowe, gdy lekarze przeszczepiali na raz np. nerkę razem z trzustką, czy nerkę razem z wątrobą. W 2024 przeszczepiono także 82 nerki i 25 fragmentów wątroby od żywych dawców. Wykonano także 1513 przeszczepień tkanek oka.

Nowe serce dla malutkiej pacjentki

2024 rok to nie tylko świetne statystyki, ale także wiele przełomowych wydarzeń. Nowe życie otrzymała m.in. maleńka Gabrysia, operacja odbyła się w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Pod opiekę zespołu kardiologów i kardiochirurgów ze ŚCCS w Zabrzu dziewczynka trafiła już w dniu narodzin. Gabrysia urodziła się z bardzo skomplikowaną wadą serca. - Ponieważ wiedzieliśmy, że to jest wada serca, która nie podlega korekcji chirurgicznej, od razu zakwalifikowaliśmy dziewczynkę jako potencjalną biorczynię serca – opowiadała potem dr Joanna Śliwka, która była głównym operatorem przy transplantacji serca u Gabrysi. W dniu operacji dziewczynka miała siedem tygodni. Ważyła 4,3 kg. Nigdy wcześniej w Polsce nie przeszczepiono serca tak małemu dziecku. Zabieg wymagał nie tylko przeszczepienia serca, ale równoczasowej rekonstrukcji systemu żył płucnych i systemowych, które u dziewczynki miały nieprawidłowe ujście.

Świetnymi wynikami mogą się pochwalić także inne placówki. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu osiągnął np. w 2024 roku rekordową liczbę 49 transplantacji serca.

Inne osiągnięcia w 2024 roku

W 2024 roku pierwszymi w Polsce udanymi transplantacjami płuc z nerką pochwaliło się Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Leczeniu poddano dwoje pacjentów. Pierwszą transplantację wykonano jeszcze w listopadzie 2023 roku, kolejną w 2024 roku, w marcu. W obu przypadkach wykonano jednoczasowe przeszczepienie obu organów od tego samego dawcy.

W 2024 roku minęło 10 lat od pierwszego przeszczepu płuca w Poznaniu. Program powrócił po latach przerwy. Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii znowu wykonuje transplantacje płuc. Pierwsze przeszczepienie po wznowieniu programu wykonano tutaj w lipcu 2024 roku.

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęto funkcjonowanie obecnie jedynego w Polsce programu przeszczepień fragmentu wątroby od żywego dawcy dla biorcy dorosłego. Transplantację przeprowadzono 9 października pod kierunkiem prof. Michała Grąta. Biorcą prawego płata wątroby był 19-letni mężczyzna z rzadkim nowotworem wątroby, dawczynią fragmentu wątroby była jego 29-letnia siostra. Cztery takie operacje wykonano około 20 lat temu. Program nie był jednak kontynuowany - mówił prof. Grąt dodając, że to operacje bardzo skomplikowane technicznie, trzeba się do nich dobrze przygotować, ale program szybko się rozwija.

W 2024 roku zespół Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie ” Pomniku - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie przeprowadził ponad 100 przeszczepień narządów u dzieci. Po raz pierwszy udało się przekroczyć tę liczbę.

Rok 2025 rozpoczął się bardzo dobrze

Rok 2025 także jest na razie bardzo dobry. W Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach przeprowadzono np. w pełni udany zabieg łączony: przeszczep rogówki, usunięcie zaćmy oraz wszczepienie soczewki wewnątrzgałkowej, z zastosowaniem nowatorskiej techniki laserowej. Wykonał go dr n. med. Bogumił Wowra, uczeń prof. Edwarda Wylęgały. Pacjentka cierpiała na zaawansowaną patologię rogówki oraz zaćmę. Dzięki nowoczesnej technologii odzyskała możliwość prawidłowego widzenia. - Pacjentka zaczęła lepiej widzieć już zaraz po zabiegu - mówił doktor Wowra. Katowicki szpital jest pierwszy na świecie, który wykonuje takie zabiegi.

