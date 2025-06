Padł rekord zapisów do Poland Business Run 2025!

To już pewne – w 14. edycji największej charytatywnej sztafety biznesowej w Polsce, organizowanej przez Fundację Poland Business Run, wystartuje rekordowa liczba ponad 42 000 biegaczy z 1680 firm. 5 czerwca zakończyły się oficjalne zapisy do biegu, ale wciąż można dołączyć do tej wyjątkowej inicjatywy w formie wirtualnej z dowolnego miejsca na świecie czy też w ramach PBR Walk – drużynowego spaceru w Krakowie. Są dostępne jeszcze cztery rodzaje pakietów.

Tegoroczna edycja Poland Business Run potrwa od 31 sierpnia do 7 września. Bieg odbędzie się w formule stacjonarnej w Krakowie i Warszawie, a także w formie zdalnej – z aplikacją, z dowolnego miejsca na świecie. W wydarzeniu wezmą udział 5-osobowe drużyny z firm i korporacji, a każdy zawodnik będzie miał do pokonania dystans 4 km w szczytnym celu – aby pomóc osobom z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii.

Stacjonarnie – wokół krakowskich Błoń i w Parku Jordana oraz na Lotnisku Bemowo w Warszawie – pobiegnie łącznie aż 17 500 biegaczy, natomiast wirtualnie co najmniej 24 500 osób. Do rywalizacji stanie prawie 1700 firm z Polski i świata, m.in. z Niemiec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i ze Stanów Zjednoczonych. Liczby te mogą się jeszcze zwiększyć, bo wciąż jest możliwość dołączenia do wydarzenia z pakietem Virtual Eco, Virtual Charity, Real Charity lub wzięcia udziału w PBR Walk w Krakowie.

– Po raz kolejny udowadniamy, że pomaganie przez bieganie ma sens. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się włączyć w tegoroczny Poland Business Run! Jeśli ktoś nie zdążył się zarejestrować, wciąż może dołączyć do grona biegaczy i biegaczek. Zapraszamy do zakupu pakietów na bieg wirtualny eco, a także do wzięcia udziału w nowej formule, czyli PBR Walk. To czterokilometrowy spacer, który odbędzie się 6 września w Krakowie. Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu tego rekreacyjnego formatu wystartuje z nami jeszcze więcej osób, które chcą pomagać i być aktywne – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run, organizatorka biegu.