Opłaty startowe pozwolą wesprzeć beneficjentów Fundacji Poland Business Run poprzez dofinansowanie zakupu protez kończyn, wózków, rehabilitacji czy pomocy psychologicznej. Poland Business Run to bieg, w którym może wystartować właściwie każdy – nie ma presji, nie ma ograniczeń, a dystans jest bardzo przyjazny, bo liczy 4 km dla każdego z zawodników 5-osobowej sztafety. Wydarzenie ma wymiar charytatywny, na przestrzeni trzynastu poprzednich edycji udało się pomóc 1152 osobom z niepełnosprawnością ruchową, po amputacji i po mastektomii.

– Dzięki Poland Business Run możemy zrobić coś dobrego zarówno dla siebie, jak i dla innych. Bieganie jest najprostszą, a przy tym dającą wielką satysfakcję aktywnością, która ma doskonały wpływ na nasze zdrowie. Biegnąc w tym biegu, pomagamy jednak nie tylko swojemu zdrowiu. I to jest w tym jeszcze piękniejsze – mówi Justyna Święty-Ersetic.

W tym roku na wsparcie czekają m.in. Agata z Zabrza, która zachorowała na nowotwór piersi i została poddana całkowitej mastektomii, Marcin ze Słupska, któremu podczas prac budowlanych na nogę spadła pięciotonowa ściana, a także Teresa z woj. małopolskiego, której nogę na wysokości uda amputowano z powodu choroby nowotworowej. To tylko kilka wybranych historii osób, które w tym roku otrzymają wsparcie od Fundacji Poland Business Run – wszystko dzięki środkom zebranym z pakietów startowych.

Foto: Mat. Partnera

Wielkie święto biegania i pomagania

Jak co roku, organizatorzy wsłuchali się w potrzeby biegaczy oraz partnerów i wprowadzili kilka nowych rozwiązań.

– W tym roku szykujemy parę nowości dla naszych biegaczy i biegaczek! 31 sierpnia zapraszamy do startu w tradycyjnych zawodach w Warszawie, a następnie przez siedem kolejnych dni do udziału w biegu wirtualnym. Z kolei 6 i 7 września w Krakowie zorganizujemy wielkie, dwudniowe święto pomagania, biegania i… spacerowania. Mamy nadzieję, że uda nam się pomóc kolejnym potrzebującym osobom w realizacji ich największych potrzeb i marzeń – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Bieg w Warszawie odbędzie się ostatniego dnia wakacji – w niedzielę 31 sierpnia o godz. 9:30. Zawodnicy pobiegną w sztafecie na dystansie 5×4 km na terenie Lotniska Bemowo. Co ciekawe, po raz ostatni bieg w formule stacjonarnej w Warszawie odbył się 5 lat temu, więc na powrót Poland Business Run do stolicy z pewnością czekało spore grono fanów biegania. Imprezie towarzyszyć będzie piknik rodzinny w miasteczku biegowym.

W kolejny weekend, czyli 6 i 7 września, biegacze spotkają się Krakowie i rywalizować będą w 2 turach – pierwsza wystartuje w sobotę 6 września o godz. 9:30, a druga dzień później, o tej samej porze. Pozwoli to nie tylko na zwiększenie limitu zawodników, ale także na większą wygodę w strefie zmian. Każdy zawodnik sztafety będzie miał do pokonania dystans 4 km, na trasie prowadzącej wokół Błoń i w Parku Jordana.

Foto: Mat. Partnera

Wydarzenia towarzyszące

W stolicy Małopolski zaplanowano też wydarzenia towarzyszące. 6 września o godz. 13:00 odbędzie się PBR Walk, czyli spacer po trasie biegu stacjonarnego, dla tych osób, które z różnych względów nie mogą albo nie lubią biegać, ale wciąż chcą pomagać. To nowa formuła, wprowadzona w tym roku. Z kolei 7 września – w ramach PBR Kids – do rywalizacji staną najmłodsi biegacze. Dzieci będą startowały w Parku Jordana na 3 dystansach (100–400 m) i w 3 kategoriach wiekowych (4–10 lat). Organizatorzy zapraszają również na piknik rodzinny i skorzystanie z atrakcji w miasteczku biegowym.

Bieg wirtualny – będzie kolejny rekord?

Całość wydarzeń uzupełni bieg wirtualny, który odbędzie się w dniach 1–7 września. Uczestnicy pobiegną na dystansie 4 km z dowolnego miejsca na świecie, zaś swój wynik będą mogli zarejestrować m.in. za pomocą nowej aplikacji mobilnej Poland Business Run.

– W ramach wirtualnej rywalizacji można biec, iść, spacerować z psem albo maszerować z kijkami nordic walking. Dozwolona jest właściwie każda formuła biegu lub marszu, a w tym roku dodatkowo wydłużyliśmy czas na wykonanie tego zadania z jednego do siedmiu dni. W ubiegłej edycji pobiegło z nami w ten sposób ponad 28 tysięcy uczestników z 22 krajów, m.in. Kanady, Francji, Singapuru, Malezji czy Indii. Liczymy na kolejny rekord! – dodaje Agnieszka Pleti.

Aplikacja mobilna Poland Business Run, po raz pierwszy zaprezentowana podczas konferencji CSR Poland 2025, to narzędzie, które łączy sport i integrację z pomaganiem. Przeznaczona jest ona głównie dla pracowników firm i korporacji, motywując ich do budowania zdrowych nawyków i regularnej aktywności, angażując w zespołowe działania sportowe i charytatywne. Za jej pomocą można rejestrować treningi biegowe, spacer, jazdę na rowerze, pływanie na basenie, jogę czy trekking. Będą mogli z niej skorzystać także wszyscy biegacze, którzy zdecydują się na start w formule wirtualnej.

Foto: Mat. Partnera

Dołącz do Poland Business Run 2025!

Od wielu lat największą charytatywną sztafetę biznesową w Polsce wspiera kilkudziesięciu Ambasadorów z firm i korporacji oraz ze środowiska sportowego i aktorskiego, m.in. Adam Czerwiński, Adrianna Palka, Monika Kukla, Rafał Sonik, Mateusz Janicki, Maurycy Popiel i Lidia Bogaczówna. W tym roku do tego grona dołączyła Justyna Święty-Ersetic – polska lekkoatletka specjalizująca się w biegu na 400 m, olimpijka z Londynu (2012 r.) i Rio de Janeiro (2016 r.), mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4×400 m, wicemistrzyni olimpijska w sztafecie kobiet 4×400 m z Tokio (2020 r.) oraz reprezentantka Polski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu (2024 r.).

Zapisy do Poland Business Run rozpoczną się 13 maja i potrwają do 5 czerwca, chyba że wcześniej zostaną wyczerpane miejsca (w przypadku wydarzeń stacjonarnych w Krakowie i Warszawie). Aż do 28 sierpnia będzie można zapisać się do biegu z wirtualnym pakietem startowym. Rejestracja drużyn odbywa się na stronie bieg.pbr.pl.

Patronat Rzeczpospolita