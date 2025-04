16-latka po tamtej sprzeczce uciekła do Henrika, który mieszkał obok. Przyjęła ją jego żona, bo brat był na obozie. Zamknęła drzwi, ale Gjert i tak chciał się dostać do domu. Na pomoc, z kijem bejsbolowym, pospieszył Kristoffer, a męża ostatecznie zabrała do domu Tone. Ingrid chciała zgłosić sprawę na policję, ale reszta rodzeństwa nie była przekonana, czy to przyniesie jakikolwiek skutek. Wyprowadziła się jednak od Gjerta i zamieszkała z Kristofferem. Jego partnerka zasugerowała wtedy, aby spisała na kartce wszystko, co robił jej ojciec.

Podobno zdarzyło się, że Gjert wepchnął ją pod lodowaty prysznic, gdy nie mogła się dobudzić. Zabronił jej też przerwać trening, choć nie mogła już oddychać, bo nie wzięła leków na alergię. Gdy w 2019 roku zapomniała monitora tętna na zawody, nazwał ją „bezużyteczną” i „głupią” oraz uderzył. Zamykał ją w domu. Relacje pogorszyły się jeszcze w 2021 roku, gdy oznajmiła, że rezygnuje z biegania. Podobno usłyszała w odpowiedzi, że Gjert już „nie widzi w niej córki, bo nie jest tego warta, skoro rujnuje rodzinę”. - Najgorsza nie była przemoc, lecz strach towarzyszący życiu we własnym domu – mówiła. Miała koszmary, ataki paniki i migrenę, do dziś jest w terapii.

Bracia od incydentu z ręcznikiem milczeli jednak przez blisko 20 miesięcy. Dopiero w październiku 2023 roku wydali oświadczenie o zakończeniu współpracy z Gjertem, choć przestał ich trenować po tamtej scysji z Ingrid. Nazwali ojca „agresywnym i kontrolującym”. Pisali o „przemocy fizycznej i groźbach” oraz „presji, która czasami bywała wręcz nieludzka”. Wyjaśniali: „Wciąż czujemy dyskomfort i strach, który jest w nas od dzieciństwa”. Gjert nazwał oświadczenie bezpodstawnym i oznajmił, że choć może jego metody nie były perfekcyjne, to nie były też nielegalne. „Jestem daleki od doskonałości jako ojciec i mąż, ale nie agresywny” - odpowiedział.

Gjert miał totalną kontrolę nad życiem rodziny i zamienił synów w mnichów. Filip styl jego pracy nazywał „dyktatorskim”. Chodziło nie tylko o katorżnicze treningi, ale oddawanie się sportowi w pełni.

Już podczas procesu twiedził, że zawsze był przeciwny przemocy i właśnie dlatego został wydalony z wojska. Płakał. Zapewniał, że nigdy nikogo w życiu nie uderzył. Przypomniał też, że w dzieciństwie nie miał męskiego wzorca, bo wychowywał się bez ojca, który zmarł, gdy miał cztery lata. Podobno w 2020 roku dopadły go myśli samobójcze, bo zaczynało do niego docierać, że posunął się zbyt daleko, „budując świat wokół roli trenera zamiast ojca, ale nie mógł się zatrzymać i nikt mu w tym nie pomógł”. Jakob, który jego zdaniem „był uprzywilejowanym chłopcem, właściwie przez całe życie noszonym na złotym krześle”, już wtedy miał go nazywać „bezużytecznym ignorantem”.

Rodzina Ingebrigtsenów. Dyktator oraz mnisi

Jakob stanął przed sądem tuż po powrocie z Chin, gdzie został podwójnym halowym mistrzem świata. Wszystko, co osiągnął w sporcie, zawdzięcza ojcu, który od najmłodszych lat poddawał go nie tyle surowemu treningowi, co wręcz tresurze. Jest jego opus magnum, bo Gjert to samouk, który doskonalił rzemiosło, szkoląc kolejnych synów. Henrik sam kiedyś nazwał się „myszą laboratoryjną” oraz żartował, że to, jak Jakob korzystał z ich doświadczeń, nie jest sprawiedliwe. Akurat on i tak w latach 2012-19 wywalczył siedem medali mistrzostw Europy. Filip był mistrzem kontynentu (2016) oraz brązowym medalistą mistrzostw świata (2017). Kristoffer i Martin sportowej kariery nie zrobili.