22-latek z pewnością ma sport w genach. Już rok temu – poprawiając rekord świata – pobił przecież także rekord rodziny. Wybitnym dyskobolem, z pewnością jednym z najlepszych w dziejach konkurencji, był bowiem Virgilijus. Ojciec Mykolasa został dwukrotnym mistrzem olimpijskim (2000, 2004) i dwukrotnym mistrzem świata (2003, 2005). Swój rekord życiowy (73,88 m) ustanowił w 2000 roku. Syn przyszedł na świat dwa lata później i dziś to on wyznacza w konkurencji nowe standardy.

Mykolas w 2024 roku – także na stadionie w Ramonie – osiągnął 74,35 m. Teraz posłał dysk jeszcze dalej, na 74,89 m i 75,56 m. Alekna ponownie zrobił użytek nie tylko z talentu, ale i doskonałych warunków, bo dyskobole rywalizowali w słońcu Oklahomy przy mocnym wietrze. Zawody w Ramonie odbywają się na otwartej przestrzeni i choć organizatorzy nie łamią regulaminu, to nie ma wątpliwości, że akurat tam natura zawodnikom pomaga bardziej niż gdziekolwiek indziej.

Mykolas Alekna pobił rekord świata. Czy takie rzuty są uczciwe?

Alekna pobił w Ramonie rekord świata, a Matthew Deny – rekord Australii i Oceanii (74,78 m). Doskonałe wyniki mieli także Sam Mattis (71,27 m), Clemens Prufer (71,01 m) oraz Lawrence Okoye (70,76 m). To pierwszy przypadek, gdy podczas jednych zawodów pięciu ludzi posłało dysk poza granicę 70. metra. Konkurencja z pewnością się rozwija, ale trudno też o lepszy dowód, że warunki panujące akurat podczas tych zawodów dyskobolom wybitnie sprzyjają.

Trener PJ Vazel zauważył, że rekordziście świata już podczas próby na 74.89 m wiało z prędkością 5,1 m/s. To informacja nieoficjalna, bo dyskobolom – w przeciwieństwie chociażby do sprinterów, gdzie granica „legalności" wyniku pod kątem tabel historycznych to 2 m/s – nikt wiatru nie mierzy. World Athletics rezultat Alekny wkrótce więc ratyfikuje. Pytanie o ustalenie limitu prędkości wiatru także dla konkurencji technicznych staje się jednak coraz bardziej zasadne.