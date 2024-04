Rekord Mykolasa, choć przyszedł szybko, wygląda w jego karierze na naturalną kolej rzeczy. Przygoda 21-latka z rzutem dyskiem rozwija się harmonijnie. Alekna był już juniorskim i młodzieżowym mistrzem Europy (2021) oraz mistrzem kontynentu wśród młodzieżowców (2023) i seniorów (2022). Złota dorosłych mistrzostw świata jeszcze nie ma. Na razie zdobył srebro (2022) oraz brąz (2023).

European Athletics dwa lata temu nominowała go do nagrody dla wschodzącej gwiazdy, rodacy w 2022 i 2023 roku przyznali zaś Aleknie tytuł Sportowca Roku. Litwin już w poprzednim sezonie osiągnął wynik 71.00 m. Teraz do rekordu życiowego dołożył ponad trzy metry, co potwierdza, że ma olbrzymi talent — zarówno do rzutu dyskiem, jak i wykorzystywania okazji takich, jak hulający wiatr.