Trwają zapisy na 16. edycję Festiwalu Biegowego, która odbędzie się 5 – 7 września 2025 w malowniczej Piwnicznej-Zdroju! To wyjątkowe wydarzenie, które łączy pasję do biegania z pięknem beskidzkich krajobrazów, już od lat przyciąga miłośników aktywności na świeżym powietrzu. Tysiące uczestników pobiegną malowniczymi trasami Beskidu Sądeckiego, łącząc sport z odkrywaniem lokalnej kultury i kuchni. Góry, bieg i Ty – to najlepsze trio sezonu!