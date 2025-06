Atrakcje z nagrodami – wygraj samochód!

Tegoroczna edycja Festiwalu, jak co roku, przygotowała dla uczestników wyjątkową nagrodę. Każdy, kto przebiegnie minimum 10 km, będzie miał szansę wygrać nowy samochód, ufundowany przez firmę Koral. To doskonała motywacja, by postawić sobie sportowe wyzwanie i połączyć je z szansą na fantastyczną nagrodę.

Wolontariat – zostań częścią festiwalowej rodziny!

Organizatorzy zachęcają do udziału w programie wolontariatu, który jest nieodłącznym elementem Festiwalu. Wolontariusze mogą liczyć na ciekawe zadania w różnych obszarach – od pomocy na trasach biegów, przez obsługę stref gastronomicznych, po wsparcie organizacyjne. Przed wydarzeniem odbędą się szkolenia przygotowawcze, a każdy uczestnik otrzyma pakiet benefitów, w tym zestaw startowy, posiłki festiwalowe i certyfikat uczestnictwa. Najbardziej zaangażowane osoby mają szansę zdobyć referencje, a przede wszystkim – doświadczyć niepowtarzalnej atmosfery i nawiązać nowe znajomości.

Rejestracja trwa do 31 lipca albo do momentu wyczerpania limitu zgłoszeń. Można się zapisać przez formularz dostępny tutaj: https://tiny.pl/p-3bvnbk

a więcej informacji jest udostępnionych na stronie internetowej programu: https://www.festiwalbiegowy.pl/o-nas/wolontariat.

Bądź na bieżąco z aplikacją „Festiwal Biegów – Bieganie 365”

Aby nic nie umknęło uczestnikom Festiwalu, organizatorzy przygotowali specjalną aplikację mobilną „Festiwal Biegów – Bieganie 365”. Znajdą w niej najważniejsze informacje, wiadomości, kalendarz imprez oraz szczegóły dotyczące 16. edycji Festiwalu Biegowego. Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepach Google Play i App Store. Dzięki niej uczestnicy będą mogli śledzić na bieżąco wszystkie festiwalowe nowości i planować swój udział w wydarzeniu.

Nowa strona internetowa Festiwalu

W tym roku organizatorzy uruchomili również nową, odświeżoną stronę internetową Festiwalu: https://www.festiwalbiegowy.pl/. Strona oferuje nowoczesne rozwiązania, intuicyjną nawigację i kompleksowe informacje o wydarzeniu, co ułatwia uczestnikom przygotowania do Festiwalu.

Festiwal to nie tylko biegi!

Wydarzeniu towarzyszy wiele atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazł się m.in. Festiwal Lachów i Górali z pokazami tradycyjnych tańców i muzyki, warsztaty rękodzieła prowadzone przez lokalnych artystów oraz Festiwal Smaku, podczas którego będzie można skosztować regionalnych przysmaków. Dla najmłodszych przygotowano strefę dziecięcą z animacjami i konkursami, a miłośników sportu z pewnością zainteresuje strefa EXPO prezentująca najnowszy sprzęt biegowy.

Zapisy na festiwal trwają! Szczegóły można znaleźć na stronie: www.festiwalbiegow.pl

Materiał Partnera