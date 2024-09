15. Festiwal Biegowy. Upalny weekend nad Popradem

Wyzwaniem dla uczestników będą nie tylko trasy, ale także pogoda. Zapowiada się upalny weekend. Prognozowana temperatura ma się zbliżyć do 30 stopni. Trzeba będzie pamiętać o odpowiednim nawodnieniu.

Gdy czujesz adrenalinę, jesteś zaskoczony, że idzie tak wspaniale, to nie zwracasz uwagi na pierwsze objawy grożącego niebezpieczeństwa. twórca Festiwalu Biegowego Zygmunt Berdychowski

Czasem emocje są tak duże, że o tak podstawowych sprawach zapominają nawet doświadczeni zawodnicy, jak twórca Festiwalu Biegowego Zygmunt Berdychowski.

– Gdy czujesz adrenalinę, jesteś zaskoczony, że idzie tak wspaniale, to nie zwracasz uwagi na pierwsze objawy grożącego niebezpieczeństwa. Nie pijesz tyle wody, ile powinieneś, dobiegasz do punktu, łapiesz colę, przeżywasz uniesienie, a kilometr dalej opadasz z sił i nagle cię ścina. Nie byłem wystarczająco przewidujący i doprowadziłem do sytuacji, w której odcięło mi prąd i musiałem się cieszyć, że w ogóle dotarłem do mety – opowiadał „Rz” Berdychowski po ubiegłorocznym festiwalu.

Mistrzowie olimpijscy w Krynicy i Piwnicznej

Na trasie można spotkać nie tylko gospodarza, ale także inne ciekawe osoby – również te znane z telewizji. Rok temu przyjechał podróżnik Marek Kamiński.

– Ostatnio częściej chodzę, niż biegam – ze względu na kontuzję łąkotki. W Piwnicznej-Zdroju wziąłem więc udział w zawodach nordic walkingu na dystansie 4 km – mówił „Rz”. – Bieg zawsze jest wyzwaniem, a tym bardziej bieganie po górach. Przed wyprawami biegałem półmaratony, bo to buduje odporność psychiczną i fizyczną. Trening interwałowy i biegi długie były podstawą moich przygotowań. Sporo też pływałem.