Tegoroczny mityng będzie podzielony na dwie części – główna odbędzie się w sobotę 16 sierpnia na Stadionie Śląskim, zaś dzień wcześniej w ramach tzw. dnia zero w centrum Katowic rozegrane zostaną trzy konkurencje, w których rywalizować będą kobiety: skok wzwyż, skok o tyczce i pchnięcie kulą.

Wstęp na zawody na rynku w Katowicach będzie bezpłatny. Organizatorzy przekonywali, że prezentowane tam konkurencje są spektakularne, kiedy ogląda się je z najbliższej odległości. – Dbamy o możliwie najbardziej jakościową obsadę list startowych – mówił dyrektor sportowy Memoriału Kamili Skolimowskiej Piotr Małachowski, zaznaczając, że w skoku o tyczce wystąpi mistrzyni olimpijska z Paryża i rekordzistka świata Jarosława Mahuczich z Ukrainy.

Początek rywalizacji sportowej w Katowicach zaplanowano na godz. 15.15 w piątek. Wydarzenie ma transmitować Telewizja Polska.

Diamentowa Liga. Memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie

Podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej polska sztafeta 4x400 metrów mężczyzn powalczy o minimum na mistrzostwa świata w Tokio. – Bieg przy takiej widowni, w takim miejscu, o taką stawkę? Piękne. Czuję ciarki na samą myśl. Mam nadzieję, że kibice będą tam z nami. Bieganie z orzełkiem na piersi na naszej ziemi to szczególny moment, taki nie do opisania i mam nadzieję, że to samo będę mógł powiedzieć po tej rywalizacji – mówił Maksymilian Szwed, indywidualny halowy wicemistrz Europy na 400 m.