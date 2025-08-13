Aktualizacja: 13.08.2025 16:23 Publikacja: 13.08.2025 10:19
Armand Duplantis
Foto: PAP/EPA/Tamas Vasvari
Tegoroczny mityng będzie podzielony na dwie części – główna odbędzie się w sobotę 16 sierpnia na Stadionie Śląskim, zaś dzień wcześniej w ramach tzw. dnia zero w centrum Katowic rozegrane zostaną trzy konkurencje, w których rywalizować będą kobiety: skok wzwyż, skok o tyczce i pchnięcie kulą.
Wstęp na zawody na rynku w Katowicach będzie bezpłatny. Organizatorzy przekonywali, że prezentowane tam konkurencje są spektakularne, kiedy ogląda się je z najbliższej odległości. – Dbamy o możliwie najbardziej jakościową obsadę list startowych – mówił dyrektor sportowy Memoriału Kamili Skolimowskiej Piotr Małachowski, zaznaczając, że w skoku o tyczce wystąpi mistrzyni olimpijska z Paryża i rekordzistka świata Jarosława Mahuczich z Ukrainy.
Początek rywalizacji sportowej w Katowicach zaplanowano na godz. 15.15 w piątek. Wydarzenie ma transmitować Telewizja Polska.
Podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej polska sztafeta 4x400 metrów mężczyzn powalczy o minimum na mistrzostwa świata w Tokio. – Bieg przy takiej widowni, w takim miejscu, o taką stawkę? Piękne. Czuję ciarki na samą myśl. Mam nadzieję, że kibice będą tam z nami. Bieganie z orzełkiem na piersi na naszej ziemi to szczególny moment, taki nie do opisania i mam nadzieję, że to samo będę mógł powiedzieć po tej rywalizacji – mówił Maksymilian Szwed, indywidualny halowy wicemistrz Europy na 400 m.
W Chorzowie będzie można zobaczyć polską medalistkę olimpijską z Paryża – Natalię Bukowiecką, która na niedawnych zawodach w Monako zeszła na 400 m poniżej 50 sekund. W biegu na 100 metrów pobiegnie Ewa Swoboda, zaś w biegu na 100 m ppł gwiazdą będzie Pia Skrzyszowska, która w hali złamała wieloletni rekord Polski.
W rzucie młotem wystartują Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki, w pchnięciu kulą – Konrad Bukowiecki, w rzucie oszczepem – Cyprian Mrzygłód, zaś w skoku o tyczce – Piotr Lisek.
Ciekawie zapowiada się rywalizacja w biegach na 100 metrów, w których dojdzie do starcia aktualnego mistrza olimpijskiego z aktualnym liderem światowych tabel. W Chorzowie pojawi się Noah Lyles, a obok niego też m.in. Kenny Bednarek, Marcell Jacobs, Akani Simbine i Kishane Thompson.
– To amerykańsko-jamajskie niewyjaśnione sprawy – komentował Piotr Małachowski, dyrektor polskiej Diamentowej Ligi. W finałowym biegu na igrzyskach w Paryżu Lyles i Thompson przekroczyli metę z czasem 9,79, a o tym, że ostatecznie Amerykanin pokonał Jamajczyka zadecydowały tysięczne części sekundy. Zawody w Chorzowie będą pierwszym wydarzeniem, na którym od tego pamiętnego biegu obaj sportowcy wystąpią w jednym wyścigu. Na tle gwiazd zaprezentować się będzie miał szansę najszybszy tego lata w Polsce Oliwer Wdowik, który w czerwcu w Madrycie zbliżył się do granicy 10,00 s.
12.00 - Otwarcie bram,
13.30 - Ceremonia otwarcia,
14.00 - Rzut młotem kobiet i mężczyzn,
14.05 - Pchnięcie kulą mężczyzn (konkurencja Diamentowej Ligi),
14.07 - 1500 m handbike mężczyzn,
14.17 - 100 m (para) mężczyzn,
14.25 - Sztafeta 4×400 m mężczyzn,
14.35 - 800 m wózki wyścigowe mężczyzn,
14.53 - 200 m (para) kobiet,
15.01 - Skok wzwyż mężczyzn (konkurencja Diamentowej Ligi),
15.16 - Skok w dal kobiet (konkurencja Diamentowej Ligi),
15.20 - 100 m przez płotki - eliminacje kobiet (konkurencja Diamentowej Ligi),
15.33 - Skok o tyczce mężczyzn (konkurencja Diamentowej Ligi),
15.40 - 110 m przez płotki mężczyzn,
15.52 - 800 m kobiet,
16.00 - rozpoczęcie Diamentowej Ligi
16.04 - 400 m kobiet (konkurencja Diamentowej Ligi),
16.16 - 3000 m kobiet,
16.35 - 100 m przez płotki - finał kobiet (konkurencja Diamentowej Ligi),
16.44 - 1500 m kobiet (konkurencja Diamentowej Ligi),
16.53 - Rzut oszczepem mężczyzn (konkurencje Diamentowej Ligi),
16.58 - 100 m mężczyzn (konkurencja Diamentowej Ligi),
17.08 - 400 m przez płotki kobiet (konkurencja Diamentowej Ligi),
17.18 - 1500 m mężczyzn (konkurencja Diamentowej Ligi),
17.32 - 200 m kobiet (konkurencja Diamentowej Ligi),
17.42 - 400 m przez płotki mężczyzn (konkurencja Diamentowej Ligi),
17.53 - 100 m kobiet (konkurencja Diamentowej Ligi),
18.00 - Ceremonia wręczenia nagród.
Memoriał Kamili Skolimowskiej organizowany jest od 2009 r. Pierwszą edycję gościło boczne boisko stadionu stołecznej Skry. - Więcej było w tym wszystkim zabawy oraz okazji do spotkania i wspominania Kamili przez przyjaciół. Mieliśmy wtedy w konkursach rzutu młotem ledwie po ośmiu zawodników. Cieszyliśmy się, że przyjechali. Najlepszych uhonorowaliśmy specjalnymi statuetkami przypominającymi dłonie trzymające młot – wspominał w rozmowie z „Rz” Robert Skolimowski.
W kolejnych latach rywalizacja odbywała się na obiekcie warszawskiego Orła oraz na Stadionie Narodowym. Teraz Memoriał Kamili Skolimowskiej jest częścią Diamentowej Ligi, czyli cyklu kilkunastu największych mityngów na świecie, uznawanego za lekkoatletyczną Ligę Mistrzów.
W sobotę kibice będą mogli skorzystać z darmowych przejazdów Kolejami Śląskimi. Aby skorzystać z oferty na darmowy przejazd w granicach województwa śląskiego, trzeba będzie okazać ważny bilet wstępu lub akredytację. Oferta dotyczy podróży, które rozpoczynają się lub kończą na stacjach Katowice lub Chorzów Batory.
W sobotę bramy stadionu zostaną otwarte o godz. 12.00. Ceremonię otwarcia zaplanowano na godz. 13.30, natomiast ceremonia wręczenia nagród ma rozpocząć się o godz. 18.00.
