Aktualizacja: 01.01.2026 22:12 Publikacja: 01.01.2026 16:57
Domen Prevc
Foto: PAP/EPA/ANNA SZILAGYI
Turniej Czterech Skoczni zaczął się i toczy tak, jak nakazał Alfred Hitchcock: najpierw było trzęsienie ziemi, a teraz napięcie tylko rośnie.
W Oberstdorfie drugie miejsce wyskakał Timi Zajc, ale tuż po zakończeniu konkursu Mathias Hafele zmierzył mu kombinezon i okazało się, że nogawki są za krótkie o trzy milimetry, a to oznaczało dyskwalifikację i żółtą kartkę. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by zdyskwalifikowany został zawodnik z podium, ale po ostatnich skandalach FIS chce pokazać, że nie ma żartów.
W Nowy Rok Zajc nawet nie miał okazji skakać. Po Oberstdorfie zamieścił wpis w mediach społecznościowych, że w Garmisch-Partenkirchen postara się mocniej rozciągnąć spodnie, ale widocznie się nie udało, bo tym razem nogawki były za krótkie o cztery milimetry. Słoweniec dostał więc czerwoną kartkę i nie będzie mógł wystartować w Innsbrucku i Bischofshofen.
Duet kontrolerów Hafele i Juergen Winkler zastawił 1 stycznia na zawodników gęste sieci, jeden pracował na dole skoczni, drugi na górze, żeby uniemożliwić jakiekolwiek manewry ze sprzętem tuż przed wejściem na belkę. Nic dziwnego, że lider klasyfikacji generalnej i samego TCS Domen Prevc uważnie naciągał spodnie, co wychwycił realizator.
U niego jednak nie było w czwartek żadnych problemów, a na pewno z odległością i stylem skoków. W pierwszej serii Słoweniec poleciał aż 143 metry i nie pozostawił złudzeń, kto jest w tym momencie najlepszy. Próbował mu się przeciwstawiać Austriak Jan Hoerl, który w pierwszej serii skoczył 141 m i przegrywał ze Słoweńcem o 3,5 pkt.
Polscy kibice mogli być zadowoleni z postawy Kacpra Tomasiaka, który skoczył 130,5 m w słabych warunkach i był siódmy (ostatecznie ósmy).
Kamil Stoch w pożegnalnym występie w Garmisch-Partenkirchen dwa razy skoczył przyzwoicie. W pierwszej serii uzyskał 129 m, ale chyba liczył na więcej, bo cieszył się bardzo oszczędnie. Lekko skrzywił się też trener Maciej Maciusiak, który na pewno ma nadzieję na to, że weteran przed igrzyskami olimpijskimi wróci do wysokiej formy. W drugiej serii Stoch powtórzył wynik i niestety nie poprawił swojej pozycji (20.). Dobrą wiadomością jest też to, że regularnie zaczyna punktować Maciej Kot, który był 23.
O zwycięstwo bili się jednak inni. Ryoyu Kobayashi wykorzystał swój moment i zaatakował z 11. miejsca. Po skoku na 141 metrów prowadził bardzo długo. Nie zdołał go wyprzedzić Tomasiak (129,5 m), ani reprezentanci gospodarzy Philipp Raimund i Felix Hoffmann. Dokonał tego dopiero Stephan Embacher, który uzyskał 141,5 m.
Przed skokami Hoerla i Prevca sędziowie skrócili rozbieg, a potem długo trzymali Austriaka na belce. Ostatecznie Hoerl skoczył 131,5 m, ale dzięki przelicznikom i rekompensatom zdołał wyprzedzić rodaka. Jako ostatni na belce usiadł Prevc i pokazał, że dla niego nie ma złych warunków, ani zbyt krótkiego rozbiegu. Skoczył 141 metrów, ukłonił się kibicom i zaczął przyjmować gratulacje.
Wygląda na to, że po dwóch konkursach już wszystko jest rozstrzygnięte i jeśli nie wydarzy się żadna katastrofa, to Złoty Orzeł poleci do Słowenii.
