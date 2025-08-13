16. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju. Zakochaj się w Beskidach

Do drugiej ręki można wziąć arbuza, banana, kawałek drożdżówki albo ziemniaka z solą (znakomita odmiana po słodkich żelach i napitkach) i między jednym kęsem a drugim jeszcze przybić z kimś piątkę, zamienić dwa słowa. Jeśli jest chwila i dobra pogoda, to bywa, że można też podziwiać Tatry, jak na Przehybie czy w Bacówce nad Wierchomlą (w tym drugim schronisku jest przeszklony taras, gdzie można usiąść i patrzeć na najwyższe polskie góry). Do takich widoków i okoliczności przyrody jak ulał pasuje lokalna kapela, zacinająca na skrzypkach do energetycznego batona.

Często są to schroniska, które po prostu warto odwiedzić, a Festiwal Biegowy daje taką szansę. Może ktoś przy okazji Biegu 7 Dolin wpadnie tam po raz pierwszy w życiu i zechce wrócić prywatnie, kiedy już nie będzie gonił czas i nie będzie dokuczało zmęczenie. Schronisko na Przehybie albo na Hali Łabowskiej to miejsca legendarne dla wszystkich ludzi gór, kochających Beskidy. Wpada się tutaj normalnie, idąc szlakiem, albo zatrzymuje na nocleg. Można się przespać w „jedynce” albo w sali wieloosobowej i porozmawiać z innymi turystami.

W tych miejscach czuć jeszcze klimat wypraw w góry: drewniana podłoga w jadalni, okienko, z którego wołają, że „bigos już gotowy” , wrzątek nalewany do kubków z wielkiego, dymiącego czajnika. Ktoś weźmie gitarę, inny wyciągnie szachy, a jeszcze ktoś weźmie z półki książkę. W Beskidach niekoniecznie będzie grała z głośników Wolna Grupa Bukowina – Wojtek Bellon i jego wiersze częściej słychać w schroniskach bieszczadzkich.

To prawda, że więcej czasu na podziwianie natury mają ci, którzy nie biegną w czołówce. Jeśli ktoś walczy o miejsce na podium, to liczy każdą minutę i wtedy na przepakach przydaje się ktoś do pomocy, kto pomoże uzupełnić bidon, odkręcić tubkę żelu albo poda baton. Jeśli trzeba to zrobić szybko, to nawet podbiegnie za uczestnikiem, pytając, czy nie trzeba dolać więcej wody.

Niektórzy pobyty w tych miejscach mają tak wyliczone, że spędzają na nich minutę i już biegną dalej. Pewnie nawet nie słyszą tych braw, które dostają, wbiegając na punkt. Może usłyszą swoje wyczytywane nazwisko, ale to też nic pewnego, bo ich myśli zajęte są sprawdzaniem czasu i obmyślaniem taktyki na kolejne kilometry. Tych, którzy są bliżej środka stawki, nie goni tak mocno czas i zdarza się, że porozmawiają chwilę z najbliższymi, którzy dojechali na trasę, by dopingować i wesprzeć, często już mocno obolałych, uczestników.