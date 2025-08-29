https://powercanvas.pl/pl/51-festiwal-biegowy-5-7092025-piwniczna-zdroj

Wyjątkiem jest pamiątkowa koszulka dla uczestników Górskiego Koral Maratonu. Marka KORAL ufundowała 300 koszulek, które będą czekały na mecie dla uczestników.

Satysfakcja z ukończonego biegu może Wam towarzyszyć przez kolejne tygodnie startów i treningów.

Foto: Szwajkowski

Program festiwalu to prawdziwa gratka dla miłośników biegania w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Uczestnicy mogą wybierać spośród 20 różnorodnych konkurencji:

• biegi górskie – od krótkich, 11-kilometrowych tras po wymagający Bieg 7 Dolin 100 km, który testuje wytrzymałość nawet najbardziej doświadczonych biegaczy,

• biegi uliczne – w tym popularny Półmaraton 21 km, Sądecka Dycha 10 km oraz widowiskowy Bieg Nocny 7 km,

• Nordic Walking – dla tych, którzy wolą sportową rywalizację w rytmie chodzenia z kijkami,

biegi dziecięce (300 m i 600 m) oraz fun race – Bieg Przebierańców, które gwarantują świetną zabawę dla całych rodzin.

Beskid Sądecki – naturalna sceneria festiwalu

Trasy biegowe wiodą przez najpiękniejsze zakątki Beskidu Sądeckiego, oferując uczestnikom niezapomniane widoki na górskie doliny, lasy i malownicze polany. Biegi górskie to nie tylko sportowe wyzwanie, ale także okazja do obcowania z dziką przyrodą i podziwiania krajobrazów, które zapierają dech w piersiach.

Festiwal Lachów i Górali – podróż w głąb tradycji

Jedną z największych atrakcji towarzyszących festiwalowi będzie Festiwal Lachów i Górali, który przeniesie uczestników w świat bogatej kultury i folkloru regionu. W programie zaplanowano:

• żywiołowe pokazy tradycyjnych tańców i muzyki,

• występy lokalnych zespołów folklorystycznych,

• warsztaty rękodzieła, podczas których będzie można poznać sekrety tradycyjnego rzemiosła,

• stoiska z regionalnymi produktami, gdzie będzie można zakupić pamiątki prosto od twórców ludowych.

To doskonała okazja, by zanurzyć się w autentycznej atmosferze Beskidu Sądeckiego i poznać jego dziedzictwo.

Foto: Szwajkowski

Festiwal Smaku – uczta dla podniebienia

Miłośnicy kulinarnych doznań również nie będą zawiedzeni. Festiwal Smaku to prawdziwa gratka dla smakoszy, oferująca:

• degustacje lokalnych przysmaków, takich jak oscypki, bundz, tradycyjne wędliny i chleb pieczony według starych receptur,

• stoiska z domowymi wypiekami i konfiturami.

Atrakcje dla całych rodzin

Festiwal to wydarzenie dla każdego – niezależnie od wieku czy poziomu aktywności fizycznej. W programie znalazły się także:

• Strefa Dzieci – miejsce pełne zabaw i gier sportowych dla najmłodszych,

• Strefa EXPO – targi sprzętu i akcesoriów biegowych, gdzie będzie można zapoznać się z najnowszymi trendami w świecie sportu.

Jak się zapisać? Zapisy na festiwal trwają przez stronę: www.festiwalbiegow.pl

Foto: Mat. Partnera

