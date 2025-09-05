16. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju: góry, pot i uśmiech

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie trasy i dystanse są dostępne podczas Festiwalu Biegowego w Piwnicznej-Zdroju?

Jakie wyzwania czekają na uczestników Biegu 7 Dolin?

Co przygotowano dla początkujących biegaczy na festiwalu?

Jakie wydarzenia towarzyszące oferowane są dla rodzin podczas Festiwalu Biegowego?

Jakie dodatkowe atrakcje i strefy są dostępne dla uczestników poza bieganiem?

Jakie nagrody i upominki przygotowali organizatorzy dla uczestników festiwalu?

W górach jest wszystko, co kocham – tak często mówią ci, którzy lubią się wybrać z plecakiem na wędrówkę od schroniska do schroniska. Podobnie może powiedzieć kilka tysięcy uczestników Festiwalu Biegowego. W Piwnicznej-Zdroju jest wszystko to, co przyciąga ich do biegania po szlakach. Można się tutaj zmęczyć, zmierzyć z samym sobą, pokonać strome podbiegi i zbiegi albo przyspieszyć na płaskim, wiodącym granią odcinku.

Trasy są dobrze przygotowane i oznaczone, po drodze znajdą się punkty żywieniowe i przepaki, więc nie trzeba się o nic troszczyć. A w miasteczku festiwalowym na biegaczy czekają rodziny, znajomi, lody od firmy Koral i dodatkowe atrakcje.

Co w programie 16. Festiwalu Biegowego?

Na Festiwalu Biegowym każdy znajdzie coś dla siebie. Ci najtwardsi mogą stanąć na starcie Biegu 7 Dolin na 100 lub 61 km. Taki dystans to prawdziwe wyzwanie, do którego trzeba się przygotowywać co najmniej przez kilka miesięcy i lepiej nie próbować na zasadzie „jakoś to będzie”, bo góry są w stanie zweryfikować najdrobniejsze słabości, a trzeba jeszcze pamiętać, że obowiązują limity czasu.

Pierwszym wyzwaniem jest pora, o której się startuje, czyli godzina 2.00 w nocy, i bieg przy sztucznym świetle czołówek. Potem trzeba się zmierzyć z podbiegami (łącznie 3740 m), zmęczeniem i pogodą. Nagrodą za wylane litry potu jest satysfakcja, że ukończyło się dystans, który odstrasza większość śmiertelników, a na mecie fizjoterapeuci rozmasują obolałe nogi.