16. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju: góry, pot i uśmiech

Aktualizacja: 05.09.2025 10:09 Publikacja: 05.09.2025 05:26
16. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju odbędzie się w dniach 5-7 września
Foto: mat. pras.
W górach jest wszystko, co kocham – tak często mówią ci, którzy lubią się wybrać z plecakiem na wędrówkę od schroniska do schroniska. Podobnie może powiedzieć kilka tysięcy uczestników Festiwalu Biegowego. W Piwnicznej-Zdroju jest wszystko to, co przyciąga ich do biegania po szlakach. Można się tutaj zmęczyć, zmierzyć z samym sobą, pokonać strome podbiegi i zbiegi albo przyspieszyć na płaskim, wiodącym granią odcinku.
Trasy są dobrze przygotowane i oznaczone, po drodze znajdą się punkty żywieniowe i przepaki, więc nie trzeba się o nic troszczyć. A w miasteczku festiwalowym na biegaczy czekają rodziny, znajomi, lody od firmy Koral i dodatkowe atrakcje.
Na Festiwalu Biegowym każdy znajdzie coś dla siebie. Ci najtwardsi mogą stanąć na starcie Biegu 7 Dolin na 100 lub 61 km. Taki dystans to prawdziwe wyzwanie, do którego trzeba się przygotowywać co najmniej przez kilka miesięcy i lepiej nie próbować na zasadzie „jakoś to będzie”, bo góry są w stanie zweryfikować najdrobniejsze słabości, a trzeba jeszcze pamiętać, że obowiązują limity czasu.
Pierwszym wyzwaniem jest pora, o której się startuje, czyli godzina 2.00 w nocy, i bieg przy sztucznym świetle czołówek. Potem trzeba się zmierzyć z podbiegami (łącznie 3740 m), zmęczeniem i pogodą. Nagrodą za wylane litry potu jest satysfakcja, że ukończyło się dystans, który odstrasza większość śmiertelników, a na mecie fizjoterapeuci rozmasują obolałe nogi.
Kto jeszcze nie czuje się na siłach, żeby pobiec na 100 km, ten może wybrać dystans 61 km, Górski Koral Maraton, bieg na 23 km albo dystans 11 km. To może być doskonała wprawka do tego, by zobaczyć, jak ciało reaguje na bieganie po górach, a i tak będzie o czym opowiadać znajomym w pracy.
W Piwnicznej-Zdroju dla każdego znajdzie się coś miłego. Organizatorzy przygotowali też biegi dla tych, którzy dopiero chcą zacząć uprawiać sport, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Tacy uczestnicy mogą spróbować swoich sił na asfalcie, gdzie podłoże jest stabilniejsze, a dystanse krótsze.
W tym przypadku ciekawym rozwiązaniem będzie bieg nocny na 7 km. Taki dystans leży w zasięgu każdego, a i bardziej doświadczeni biegacze będą mieli z niego przyjemność. Bieganie nocą jest samo w sobie interesujące, dostarcza wielu wrażeń, a tutaj dodatkowo biegnie się wzdłuż rzeki Poprad, położonej w sercu Piwnicznej-Zdroju. Wiele osób przyjeżdża na Festiwal Biegowy całymi rodzinami, a to może być doskonała okazja, żeby wciągnąć w aktywność fizyczną także najmłodszych. Można ustawić się na starcie nocnej rywalizacji w nordic walkingu czy wziąć udział w niedzielnym biegu przebierańców. W tym przypadku do pokonania jest jedynie 600 m, ale to też może stanowić wyzwanie, bo wyobraźnia uczestników jest nieograniczona, a niektóre stroje mogą utrudniać poruszanie się.
Dzieci w wieku 9–12 lat można też zapisać na specjalnie dla nich przeznaczony bieg na dystansie 600 m. To okazja, żeby najmłodsi również poczuli adrenalinę związaną ze startem i przywieźli z Piwnicznej-Zdroju medal. Potem można razem odwiedzić strefę dzieci. W przerwach między startami można się wybrać na Festiwal Lachów i Górali, który tradycyjnie towarzyszy zmaganiom biegaczy. Zespoły ludowe występują na scenie w specjalnie rozstawionym namiocie przez cały dzień. Ta część Polski ma niesamowicie bogatą kulturę, z którą warto się zapoznać. Od kilku lat przyjeżdżają także goście z innych części naszego kraju, a nawet z zagranicy.
W miasteczku biegowym rozstawią się też koła gospodyń wiejskich biorące udział w Festiwalu Smaków. Będzie tam można spróbować regionalnych potraw, podpytać, jak się je przygotowuje. Degustacji można dokonywać bez wyrzutów sumienia, że dodatkowe kalorie zostaną z nami na dłużej – wszystko można od razu wybiegać albo spalić, ćwicząc na plenerowej siłowni.
Biegacze będą mieli także swój „sklep z zabawkami”. W Strefie EXPO będzie można kupić nowe buty, koszulki, kijki, bidony czy odżywki i uzyskać fachową poradę.
Organizatorzy zadbali również o nagrody. Jak co roku wśród uczestników zostanie rozlosowany samochód ufundowany przez firmę Koral.
W Piwnicznej-Zdroju przez cały weekend gwarantowana jest dobra zabawa i to niezależnie od pogody. Nawet jeśli nad miasteczkiem zbiorą się chmury i spadnie deszcz, to nic się nie stanie. Biegacze górscy są przyzwyczajeni do każdych warunków.
„Rz” jest patronem medialnym festiwalu. Więcej informacji na stronie: www.festiwalbiegowy.pl
