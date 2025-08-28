Reklama

16. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju. Trzeba wzmocnić ciało i głowę

Biegi górskie to może być świetna przygoda, ale przed przyjazdem na Festiwal Biegowy warto się dobrze przygotować.

Publikacja: 28.08.2025 23:54

16. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju. Trzeba wzmocnić ciało i głowę

Foto: festiwalbiegowy.pl

Łukasz Majchrzyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kluczowe aspekty przygotowania do udziału w Festiwalu Biegowym w Piwnicznej-Zdroju?
  • Dlaczego treningi siłowy i plyometryczny są istotne dla biegaczy górskich?
  • Jakie różnice występują między bieganiem w górach a po asfalcie?
  • Jakie są zalecenia dotyczące diety i suplementacji przed startem w górach?
  • Jakie informacje można znaleźć na stronie internetowej Festiwalu Biegowego?

Lubimy góry, kochamy biegać? To fantastyczne połączenie, które prowadzi do tego, by spróbować swoich sił w Festiwalu Biegowym w Piwnicznej-Zdroju. Bieg 7 Dolin na 100 km czy nawet krótsze dystanse zapewnią niezapomniane widoki, o których będzie można opowiadać znajomym i wspominać z łezką w oku, czekając z niecierpliwością na kolejną okazję do wyprawy w Beskidy.

Tylko żeby radość i ekscytacja nie zamieniły się we wspomnienia bólu i kontuzji, trzeba się wcześniej dobrze przygotować. Oczywiście, program imprezy jest tak pomyślany, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, choćby Sądecką Dychę, Bieg Nocny na 7 km, na 4 km, na milę, a nawet nordic walking, ale przecież półmaratony, maratony i ultramaratony to sól tego typu imprez.

Jak przygotować się do Festiwalu Biegowego?

Raczej rzadko się zdarza, by z najdłuższymi dystansami próbował się zmierzyć ktoś, kto dopiero wstał z kanapy i odłożył na bok pilot od telewizora. Przyjeżdżają tutaj doświadczeni biegacze, ale oni też muszą się przygotować do startu, bo góry mają swoje wymagania.

Na stronie internetowej Festiwalu Biegowego można znaleźć praktyczne wskazówki, o czym warto pomyśleć przed górskim wysiłkiem (odpoczynek i wytchnienie dla głowy są bardzo ważne), ale też ofertę konkretnych planów treningowych, przygotowanych przez Łukasza Tracza, fizjoterapeutę z 20-letnim stażem pracy ze sportowcami. Wybranych biegaczy zaproszono też do uczestnictwa w 12-tygodniowym programie „Wskocz w lepsze bieganie”, gdzie łączono trening siłowy i plyometryczny, żeby wzmocnić nogi.

Czytaj więcej

Atrakcji nad Popradem nie zabraknie
Festiwal Biegowy
Atrakcji nad Popradem nie zabraknie

Jeśli chcemy osiągnąć dobry wynik, a nawet tylko dobiec do mety, wszystko musi się ze sobą zgrać w organizmie zawodnika. Biegi górskie to nie to samo co starty na asfalcie i nawet jeśli w tych drugich mamy duże doświadczenie, to warto trochę zmodyfikować treningi. Ci, którzy pierwszy raz wybrali się w góry, wspominają, że na szlaku pracuje dużo więcej partii mięśni niż podczas biegów w mieście, choćby z tego powodu, że podłoże jest mniej stabilne.

O czym musimy pamiętać? Przede wszystkim trzeba przygotować się na podbiegi i zbiegi, bo w takich miejscach organizm pracuje zupełnie inaczej niż na płaskim odcinku. Góry w Polsce mamy właściwie tylko na południowej granicy, a do Piwnicznej-Zdroju przyjeżdżają uczestnicy z całego kraju, ale nawet w Warszawie, Łodzi, na Podlasiu czy na Pomorzu można znaleźć jakieś wzniesienia.

Pomocne w takim imitowaniu gór mogą być nawet krótkie odcinki na 100 m, na niezbyt stromej górze. Ci, którzy mierzyli się z ultramaratonami, wspominają, że radzili sobie nawet bez takich „udogodnień” naturalnych. Korzystali ze schodów albo wiaduktów, estakad, wałów albo niskich górek, na które wbiegali nawet po kilkadziesiąt razy.

Bieganie w górach. Ważna jest także głowa

Ultramaratończycy podkreślają też inną ważną rzecz. Przed startem w górach trzeba zadbać o wzmocnienie całego ciała, a nie tylko wydolność. Trasa nie jest płaska, czasem trzeba utrzymać równowagę i wtedy przydają się mocne mięśnie głębokie. Trzeba wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe, chodzić na siłownię, zaprzyjaźnić się z kettlami. Im więcej potu wyleje się w trakcie przygotowań, tym mniej zaskoczeń czeka na nas na trasie.

Do startu w górach trzeba mieć mocne więzadła, stawy i kości, a tego nie da się osiągnąć bez odpowiedniej diety i suplementacji.

Czytaj więcej

16. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju. Zakochaj się w Beskidach
Festiwal Biegowy
16. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju. Zakochaj się w Beskidach

Trenerzy biegowi przypominają też, że przed startem w górach trzeba wytrenować głowę. O co chodzi? Podczas ultramaratonu na szlaku na pewno dopadną nas kryzysy, kiedy „głowa podpowie nam”, że już nie damy rady i nie ma sensu się męczyć. Musimy ją wcześniej przygotować do walki z tymi pokusami, dlatego nie można odpuszczać treningów, nawet jeśli za oknem jest zimno, ciemno, ponuro i pada deszcz.

Doświadczeni zawodnicy mówią, że dystans ultramaratoński pokonuje się „głową” i trzeba się do tego odpowiednio przygotować, wiedzieć, jak radzić sobie z kryzysami, wyznaczać małe cele, kilometr po kilometrze, byle dalej i do mety. W tym pomaga też znajomość trasy, ale nie tylko jej profilu, ale też tego, gdzie są miejsca odpoczynku. Przed startem lepiej sprawdzić, gdzie są punkty żywieniowe i „przepaki”, bo potem w chwili kryzysu będziemy mogli sobie powtarzać, że już za tym wzniesieniem czeka na nas gorąca zupa lub ziemniaki z solą i życzliwy uśmiech wolontariusza.

„Rz” jest patronem medialnym Festiwalu. Więcej informacji na stronie: www.festiwalbiegowy.pl

RAMOWY PROGRAM SPORTOWY 16. FESTIWALU BIEGOWEGO

Piątek – 5 września

Zawody Aktywny Małopolanin – zamknięte zawody dla szkół

20.00 – Bieg Lachów i Górali

21.00 – Mila (1609 m)

22.30 – Bieg Nocny 7 km

Sobota – 6 września

2.00 – Bieg 7 Dolin 100 km

8.00 – Bieg 7 Dolin 61 km

8.02 – Bieg 7 Dolin Górski Koral Maraton

10.30 – Biegi dzieci (9-12 lat)

12.00 – Sądecka Dycha

20.45 – Nocny Nordic Walking 4 km

20.45 – Nocny Bieg Rodzinny na 4 km

Niedziela – 7 września

8.00 – Bieg Górski 23 km

8.02 – Półmaraton

8.30 – Bieg Górski 11 km

8.30 – Mistrzostwa Doliny Popradu w Nordic Walking 11 km

13.30 – Biegi Dzieci (do lat 8)

14.00 – Bieg na 1 km

14.30 – Bieg Przebierańców 

Festiwal Biegów – Bieganie 365

e-Wydanie