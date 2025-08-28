16. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju. Trzeba wzmocnić ciało i głowę

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe aspekty przygotowania do udziału w Festiwalu Biegowym w Piwnicznej-Zdroju?

Dlaczego treningi siłowy i plyometryczny są istotne dla biegaczy górskich?

Jakie różnice występują między bieganiem w górach a po asfalcie?

Jakie są zalecenia dotyczące diety i suplementacji przed startem w górach?

Jakie informacje można znaleźć na stronie internetowej Festiwalu Biegowego?

Lubimy góry, kochamy biegać? To fantastyczne połączenie, które prowadzi do tego, by spróbować swoich sił w Festiwalu Biegowym w Piwnicznej-Zdroju. Bieg 7 Dolin na 100 km czy nawet krótsze dystanse zapewnią niezapomniane widoki, o których będzie można opowiadać znajomym i wspominać z łezką w oku, czekając z niecierpliwością na kolejną okazję do wyprawy w Beskidy.

Tylko żeby radość i ekscytacja nie zamieniły się we wspomnienia bólu i kontuzji, trzeba się wcześniej dobrze przygotować. Oczywiście, program imprezy jest tak pomyślany, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, choćby Sądecką Dychę, Bieg Nocny na 7 km, na 4 km, na milę, a nawet nordic walking, ale przecież półmaratony, maratony i ultramaratony to sól tego typu imprez.

Jak przygotować się do Festiwalu Biegowego?

Raczej rzadko się zdarza, by z najdłuższymi dystansami próbował się zmierzyć ktoś, kto dopiero wstał z kanapy i odłożył na bok pilot od telewizora. Przyjeżdżają tutaj doświadczeni biegacze, ale oni też muszą się przygotować do startu, bo góry mają swoje wymagania.

Na stronie internetowej Festiwalu Biegowego można znaleźć praktyczne wskazówki, o czym warto pomyśleć przed górskim wysiłkiem (odpoczynek i wytchnienie dla głowy są bardzo ważne), ale też ofertę konkretnych planów treningowych, przygotowanych przez Łukasza Tracza, fizjoterapeutę z 20-letnim stażem pracy ze sportowcami. Wybranych biegaczy zaproszono też do uczestnictwa w 12-tygodniowym programie „Wskocz w lepsze bieganie”, gdzie łączono trening siłowy i plyometryczny, żeby wzmocnić nogi.