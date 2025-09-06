Festiwal Biegowy to nie tylko biegi

W Piwnicznej-Zdroju na dobre rozgościł się Festiwal Lachów i Górali. Impreza, której organizatorem jest Fundacja Sądecka, rozpoczęła się od widowiskowego korowodu z udziałem ponad pięćdziesięciu zespołów regionalnych. Barwny pochód ze śpiewem i muzyką przemaszerował do Miasteczka Biegowego. Wśród gości byli górale z Podhala i Spisza, a także Słowacji, Węgier i Rumunii.

Stolica kultury i kulinariów

Największą atrakcją festiwalu są oczywiście występy zespołów ludowych. Jednak nie zabraknie też prezentacji rękodzieła, malarstwa i tradycyjnych ozdób. Wszędzie można podziwiać przebogate stroje regionalne z najróżniejszych miejsc Karpat. Prawdziwą stolicą kulinarną regionu czynią festiwal Koła Gospodyń Wiejskich z całej Sądecczyzny, które zapewniają przysmaki regionalnej kuchni. We wrześniu na Nakle odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Smaków, gdzie panie znów zaprezentują swoje fantastyczne, przekazywane z pokolenia na pokolenie umiejętności. Ich stoły tradycyjnie uginają się od domowych serów, pieczyw, wędlin, proziaków, sodziaków, gulaszy i ciast.

Aktywny początek: Rywalizacja najmłodszych

Tradycją jest, że to „Aktywny Małopolanin” rozpoczyna Festiwal Biegowy. Nie inaczej było i w tym roku. W piątek do Miasteczka Biegowego na Nakle przybyły dzieci z osiemnastu szkół powiatu nowosądeckiego. Młodzi ludzie rywalizowali w pięciu konkurencjach: skoku w dal, rzucie piłeczką, odbijaniu piłki, skoku na skakance i żonglerce. Na koniec odbyły się biegi, gdzie każdy, kto dobiegł do mety, był zwycięzcą i otrzymał pamiątkowy medal.

– Bardzo nam się podobały te zawody. Przygotowywaliśmy się na lekcjach WF-u, spacerowaliśmy i biegaliśmy – powiedzieli Kuba, Ewelina i Lena ze Szkoły Podstawowej w Skrudzinie. Dyplomy i nagrody wręczył zwycięzcom burmistrz Piwnicznej, Tomasz Michałowski.

Wieczór pełen biegowych emocji

Wieczorem rozpoczęły si sportowe zmagania dorosłych. Jako pierwsi na trasę wyruszyli uczestnicy Biegu Lachów i Górali na 600 metrów, którzy wystąpili w tradycyjnych strojach. O 21:00 ruszył Bieg na Milę (1609 m). Meta znajdowała się na Nakle, a zawodnicy biegli po asfaltowej nawierzchni. Limit czasu wynosił 10 minut. Zwycięzcami zostali Kamil Bogdański i Kamila Szewczyk.

– Udało się zrobić nową życiówkę i zwyciężyć. Startuję tutaj od 8 lat. Impreza jest świetna – powiedział Bogdański.

Ostatnim piątkowym akcentem był Bieg Nocny na 7 km. Zawodnicy wyruszyli o 22:30, a trasa poprowadzona była na obu brzegach Popradu.

– Jesteśmy bardzo podekscytowani. Atmosfera jest super – mówili uczestnicy przed startem. Jako pierwszy na mecie zameldował się Krzysztof Jaworski z czasem 24:21. Wśród kobiet zwyciężyła Rozalia Pająk.

– Jest ciepło, a trasa wymagająca. Mimo to udało się utrzymać planowane tempo i wygrać – relacjonował Jaworski.

Gladiatorzy 100 kilometrów

Sobota to drugi dzień festiwalu, a jego koronną konkurencją jest Bieg 7 Dolin na 100 km. To największe wyzwanie dla setek śmiałków, którzy chcą zmierzyć się z własnymi słabościami. W tym roku zawodnicy wystartowali punktualnie o 2:00 w nocy. Trasa, poprowadzona szczytami Beskidu Sądeckiego (m.in. Przehyba, Hala Łabowska, Wierchomla), oferuje piękne widoki. Limit czasu wynosi 19 godzin, a zwycięzcy spodziewani są na mecie około godziny 11:30.

