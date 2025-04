Organizatorzy skupili się na biegaczach, bo to oni na lekkoatletycznym podwórku ogniskują uwagę świata. Nieprzypadkowo pierwsza produkcja Netflixa dotycząca królowej sportu to serial „Sprint”. – Badania pokazują, że ludzie oglądają biegi podczas igrzysk właśnie ze względu na stawkę, gwiazdy oraz historie. To recepta – przekonuje w „Guardianie” Johnson. – 155 mln ludzi na świecie w ciągu roku obejrzało zawody lekkoatletyczne co najmniej dwukrotnie, a 325 mln chociaż raz.

Nie dodaje, że fanów uwodzą gwiazdy, a tych największych w Grand Slam Track nie ma. Pierwszą odsłonę w domu obejrzeli m.in. mistrzowie olimpijscy w biegu na 100 m Noah Lyles i Julien Alfred, rekordziści świata Grant Holloway (110 m przez płotki) i Karsten Warholm (400 m przez płotki) oraz Sha’Carri Richardson (200 m), Femke Bol (400 m przez płotki) czy Jakob Ingebrigtsen (1500 m).

– Wszystkie szlemy są na początku roku i udział w każdym nie pomógłby nam w przygotowaniach do mistrzostw świata – nie kryje w rozmowie z „Atletieknieuws” Laurent Meuwly, który pracuje z Bol i Lieke Klaver. – Problemem są także cztery podróże między Europą a Stanami Zjednoczonymi bądź Jamajką w ciągu trzech miesięcy. Wydaje mi się ponadto, że dwa biegi w ciągu jednego weekendu na jakimkolwiek dystansie dłuższym niż 400 m nie są dla uczestników zbyt korzystną formułą.

Polaków na razie w Grand Slam Track nie ma, a i potencjalnych kandydatów możemy dziś liczyć na palcach jednej ręki

Grand Slam Track. Polaków jeszcze nie ma

Luki w obsadzie oraz to, że więcej gwiazd było podczas pierwszego Grand Slam Track w strefie VIP (Asafa Powell, Justin Gatlin, sam Johnson) niż na bieżni, entuzjazmu organizatorów oczywiście nie gaszą. – Chcemy w ciągu pięciu lat dotrzeć do bazy fanów każdej zawodowej ligi na świecie. Ten cel to nasza gwiazda polarna – przekonuje w rozmowie z „The Independent” Gera.

Brak Lylesa czy Alfred nie oznacza też, że gwiazd w cyklu nie ma. 28 z 48 „stałych” uczestników Grand Slam Track to medaliści ostatnich igrzysk w Paryżu. Są wśród nich złoci, jak Quincy Hall (400 m), Cole Hocker (1500 m), Thomas (200 m), Marileidy Paulino (400 m), Masai Russell (100 m przez płotki) czy McLaughlin-Levrone (400 m przez płotki). Polaków na razie na liście brakuje nawet wśród challengerów, a i potencjalnych kandydatów możemy liczyć dziś na palcach jednej ręki.