Najlepszy mityng na świecie. Memoriał Kamili Skolimowskiej przerósł polski sport

- Organizatorzy mają ambicje i przeznaczają na ich realizację odpowiednie środki. Chorzów zaczyna już dziś konkurować z tak wielkimi mityngami, jak te w Lozannie czy Monako, które są przecież w kalendarzu Diamentowej Ligi już od dłuższego czasu – nie kryje na łamach „L'Equipe” Jean Pierre-Watelle, który organizuje lekkoatletyczne imprezy w Paryżu i Lievin.

Memoriał Kamili Skolimowskiej. Natalia Kaczmarek znów trzecia. Dostała owację prawie jak Dawid Podsiadło

Kibice mogli podziwiać głównie zagraniczne gwiazdy, bo tych lokalnych jest coraz mniej. Największa z nich, czyli Natalia Kaczmarek, była trzecia w biegu na 400 m, który zakończył się tak samo, jak na igrzyskach w Paryżu, bo szybsze od Polki były jedynie Marileidy Paulino i Salwa Eid Naser.

Natalia Kaczmarek zajęła trzecie miejsce w biegu na 400 m podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej Paweł Skraba

Większe owacje, niż ona podczas prezentacji, wcześniej na Stadionie Śląskim dostał chyba tylko Dawid Podsiadło, którego koncert wypełnił obiekt, więc oklaskiwało go 60 tys. widzów. - To było niesamowite, chciało mi się płakać. Czułam, że ci kibice przyszli na trybuny także dla mnie, więc zrobiłam wszystko, aby jeszcze się zebrać i zmotywować pod koniec sezonu - nie kryje Kaczmarek.

Pia Skrzyszowska odpadła w eliminacjach biegu na 100 m przez płotki (12.58), a nie pomogło jej to, że przed biegiem kolcem własnego buta przebiła palec. Ósma w rywalizacji oszczepniczek była Maria Andrejczyk (58.12 m), Ewa Swoboda w biegu na 100 m minęła metę szósta (11.03).

Wszystkie to zarówno teraźniejszość, jak i najbliższa przyszłość królowej sportu w naszym kraju, bo sufit możliwości wciąż mają wysoko nad sobą. Są dziś wśród najbardziej znanych polskich lekkoatletów mniejszością, bo wielu gwiazdom – co widzieliśmy także podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej – zdecydowanie bliżej dziś już do końca niż początku kariery.