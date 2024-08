Małgorzata Hołub-Kowalik kończy karierę. Tworzyła historię, robiła furorę

Już w 2022 roku mówiło się, że to może być ostatni sezon w karierze Hołub-Kowalik, ale pewnie nie bez znaczenia był fakt, że wciąż miała stypendia i umowy sponsorskie, więc – choć częściej, niż na bieżni, widzieliśmy ją już w studiu Telewizji Polskiej - po przerwie macierzyńskiej próbowała na bieżnię wrócić. „Walczę z czasem, zdrowiem i motywacją. Sytuacja mocno się komplikuje, ale się nie poddaję. To nie moim stylu” - pisała jeszcze kilka miesięcy temu.

Rozstanie z życiem wyczynowca ogłosiła w piątek, kibice będą mogli ją pożegnać podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. „Lata spędzone w sporcie ukształtowały mój charakter, wpłynęły na poziom własnej wartości. Dzięki temu, co doświadczyłam wiem, że czasem zdobycie medalu nie daje tyle radości, ile pokonywanie własnych barier i słabości” - napisała.

Małgorzata Hołub-Kowalik kończy karierę. „Jak tworzyć, to historię, jak robić, to furorę”

Sam Matusiński mówił, że większość zawodniczek ze sztafety nie miała raczej talentu do biegania, ale wszystkie nadrabiały wytrwałością, czyli talentem do pracy. Podobnie było z Hołub-Kowalik. „Zawsze mówiono mi, że nie jestem wielkim talentem, a jednak w moim przekonaniu udało mi się osiągnąć sukces. To wynik ciężkiej pracy – nie tylko mojej” - podkreśla 32-latka i dziękuje: Maksymiukowi, Matusińskiemu oraz Święty-Ersetic, z którą najczęściej dzieliła pokój podczas zgrupowań.

„Jak tworzyć, to historię, jak robić - to furorę. Ja swoją historię w sporcie zapisałam, a furorę robiłam, kiedy było trzeba. Teraz, jako spełniony sportowiec, zaczynam kolejny etap swojego życia. Czy się boję? Bardzo! Nie znam życia bez sportu, ale czas na nowe wyzwania" - pisze, a my wiemy, że pewnie sobie poradzi – może w mediach, a może także jako radna województwa zachodniopomorskiego.